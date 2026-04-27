Lo showman, affiancato da Biggio, affigge cartelli davanti allo storico teatro romano e lancia un appello: “Non si dovrebbe vendere né pensare di venderlo”. Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio hanno affisso due cartelli all’esterno del Teatro delle Vittorie con messaggi inequivocabili: “Questo Teatro non si dovrebbe vendere” e “Questo Teatro non è in vendita!”.