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Teatro delle Vittorie in vendita, Fiorello: “Un crimine contro la storia dello spettacolo”

Spettacolo

Lo showman, affiancato da Biggio, affigge cartelli davanti allo storico teatro romano e lancia un appello: “Non si dovrebbe vendere né pensare di venderlo”. IL VIDEO

Lo showman, affiancato da Biggio, affigge cartelli davanti allo storico teatro romano e lancia un appello: “Non si dovrebbe vendere né pensare di venderlo”. Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio hanno affisso due cartelli all’esterno del Teatro delle Vittorie con messaggi inequivocabili: “Questo Teatro non si dovrebbe vendere” e “Questo Teatro non è in vendita!”.

Fiorello, nel video diffuso sui suoi social, dichiara: “Oggi inizieremo la puntata de ‘La Pennicanza’ proprio da qua, dal Teatro delle Vittorie. Io lo chiamo un crimine contro la storia dello spettacolo italiano. Questo teatro non si dovrebbe vendere e non si dovrebbe neanche pensare di venderlo per quello che si è vissuto là dentro, per la storia dello spettacolo italiano, per i grandi varietà - aggiunge lo showman -. Il grande ‘Fantastico’ di Pippo Baudo, Raffaella Carrà, Mina. Tutti i grandi dello spettacolo italiano sono stati qua dentro.”

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