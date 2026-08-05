Shiva a Catania, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo spettacolo a Catania, Shiva sarà in concerto sabato 8 agosto a Cinquale per il Vibes Summer Festival e venerdì 14 agosto a Olbia per il Red Valley Festival. Inoltre, il 19 novembre l’artista darà il via alla nuova tournée con lo show in programma al Palateknoship di Genova. In seguito, il rapper porterà la sua musica nelle città di Bologna, Napoli, Roma, Bari e infine Milano
Secondo appuntamento con la tournée estiva di Shiva. Il 6 agosto il rapper sarà in concerto a Catania per lo spettacolo inserito nel cartellone dell’edizione 2026 del Wave Summer Music. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
shiva, la possibile scaletta
Dopo il concerto al Castello Carrarese di Este, giovedì 6 agosto Shiva porterà la sua musica sul palco di Villa Bellini, questo l’indirizzo: via Etnea, 95123, Catania. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo album Vangelo, uscito ad aprile e certificato doppio disco di platino. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 12 maggio al concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze:
- Take 6
- Non è easy
- Cup
- Santa Season / Wop Wop
- Milano Angels
- 6 AM
- Niente da perdere
- Take 5
- Gotham
- Arsenico
- Bossoli
- Take 4
- Don’t Stop It
- Freaky
- Un Altro Show
- Soldi in nero
- Soldi puliti
- Diversi
- V per Vangelo
- Peccati / Polvere Rosa
- Obsessed
- Babyface
- Spie
- Bad bad bad
- Coscienza
- VVS Cartier
- D&G
- Neon
- Alleluia
- Big City Life RMX
- Syrup
- Polvere
- Non lo sai
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Dopo lo spettacolo a Catania, Shiva sarà in concerto sabato 8 agosto a Cinquale per il Vibes Summer Festival e venerdì 14 agosto a Olbia per il Red Valley Festival. Inoltre, il 19 novembre l’artista darà il via alla nuova tournée con lo show in programma al Palateknoship di Genova. In seguito, il rapper porterà la sua musica nelle città di Bologna, Napoli, Roma, Bari e infine Milano. Ecco tutti i dettagli dei prossimi appuntamenti live:
- 8 agosto, Cinquale - Vibes Summer Festival
- 14 agosto, Olbia - Red Valley Festival
- 19 novembre, Genova - Palateknoship
- 21 novembre, Bologna - Unipol Arena
- 24 novembre, Napoli - PalaPartenope
- 28 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 1 dicembre, Bari - Palaflorio
- 5 dicembre, Milano - Unipol Dome
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