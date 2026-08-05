Shiva a Catania, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo spettacolo a Catania, Shiva sarà in concerto sabato 8 agosto a Cinquale per il Vibes Summer Festival e venerdì 14 agosto a Olbia per il Red Valley Festival. Inoltre, il 19 novembre l’artista darà il via alla nuova tournée con lo show in programma al Palateknoship di Genova. In seguito, il rapper porterà la sua musica nelle città di Bologna, Napoli, Roma, Bari e infine Milano

shiva, la possibile scaletta

Dopo il concerto al Castello Carrarese di Este, giovedì 6 agosto Shiva porterà la sua musica sul palco di Villa Bellini, questo l’indirizzo: via Etnea, 95123, Catania. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo album Vangelo, uscito ad aprile e certificato doppio disco di platino. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 12 maggio al concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze:

Take 6

Non è easy

Cup

Santa Season / Wop Wop

Milano Angels

6 AM

Niente da perdere

Take 5

Gotham

Arsenico

Bossoli

Take 4

Don’t Stop It

Freaky

Un Altro Show

Soldi in nero

Soldi puliti

Diversi

V per Vangelo

Peccati / Polvere Rosa

Obsessed

Babyface

Spie

Bad bad bad

Coscienza

VVS Cartier

D&G

Neon

Alleluia

Big City Life RMX

Syrup

Polvere

Non lo sai