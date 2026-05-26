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Shiva in concerto, annunciate tutte le date del nuovo tour nei palazzetti

Musica

Matteo Rossini

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Il giovane cantante ha annunciato i nuovi appuntamenti live in un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower. Shiva sarà il il primo rapper in assoluto a esibirsi all’Unipol Dome di Milano

Dopo la chiusura del tour con il concerto all’Inalpi Arena di Torino, Shiva ha annunciato la nuova tournée nei palazzetti. Partenza fissata il 19 giugno al Palateknoship di Genova. Concerti in programma a Bologna, Napoli, Roma, Bari e Milano.

shiva, tutte le date del tour

Il 19 novembre Shiva aprirà la nuova tournée dal palco del Palateknoship di Genova. Il giovane rapper ha annunciato gli appuntamenti live in un post condiviso sul profilo Instagram che conta più di due milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita. Previsti show in altre cinque città: Bologna, Napoli, Roma, Bari e infine Milano con lo spettacolo in programma il 5 dicembre. Shiva ha dichiarato: “Sarò il primo rapper in assoluto a esibirsi all’Unipol Dome”. Biglietti già in vendita. Ecco il calendario completo della tournée Shiva Live 2026:

  • 19 novembre, Genova - Palateknoship
  • 21 novembre, Bologna - Unipol Arena
  • 24 novembre, Napoli - PalaPartenope
  • 28 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
  • 1 dicembre, Bari - Palaflorio
  • 5 dicembre, Milano - Unipol Dome

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Poche settimane fa Shiva ha pubblicato il suo nuovo album Vangelo, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI e certificato disco di platino. Il lavoro, anticipato dal singolo Take 6, presenta collaborazioni con vari artisti: Anna, Geolier, Kid Yugi, Tiziano Ferro, Lazza e Sfera Ebbasta. Nell’aprile del 2025 il rapper ha lanciato Santana Money Gang in collaborazione con Sfera Ebbasta.

 

Nel corso degli anni Shiva si è affermato come uno degli artisti più noti della scena rap nazionale. Tra i suoi album ricordiamo Milano Demons, certificato con cinque dischi di platino. Per quanto riguarda i brani, citiamo Come no, Pensando a lei, Soldi puliti e Take 4. Spazio a numerose collaborazioni: da Mon fre con Emis Killa a Polvere con Tony Boy passando per Una vita fa con Geolier (FOTO) e Holly & Benji con Ava e Capo Plaza.

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