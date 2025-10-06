Slow Horses – Stagione 7, Gary Olddman svela la data inizio riprese

Slow Horses – Stagione 7, la data dell’inizio delle riprese svelata da Gary OldmanSerie TV ©Webphoto
La star britannica ha rivelato quando inizieranno le riprese del nuovo capitolo, dopo aver appena concluso i lavori sulla sesta stagione. “Alla fine di ottobre iniziamo la stagione 7, con un nuovo team”, ha detto Oldman ai microfoni del magazine statunitense ScreenRant in occasione del lancio del nuovo ciclo di episodi. Il progetto, ispirato alla saga letteraria Slough House firmata da Mick Herron, vede il divo nei panni di Jackson Lamb, capo di un’unità di spie decisamente fuori dagli schemi
Finalmente si può sapere quando incominceranno i ciak della settima stagiuone della serie tv Slow Horses: la data dell’inizio delle riprese del prossimo capitolo è stata svelata nelle scorse ore da Gary Oldman.
La star britannica ha rivelato quando inizieranno le riprese del nuovo atto, dopo aver appena concluso i lavori sulla sesta stagione. Il progetto, ispirato alla saga letteraria Slough House firmata da Mick Herron, vede Oldman nei panni di Jackson Lamb, capo di un’unità di spie decisamente fuori dagli schemi. Al suo fianco, un cast di alto livello composto da Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, Sophie Okonedo, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung e Aimee-Ffion Edwards.
In un’intervista concessa a Liam Crowley del magazine statunitense ScreenRant in occasione del lancio del nuovo ciclo di episodi, Gary Oldman ha annunciato che non passerà molto tempo prima del ritorno sul set. L’attore ha dichiarato: “Questo è stato l’ultimo show di Will, la stagione 5, e abbiamo avuto una squadra completamente nuova. Abbiamo già girato la stagione 6, è pronta, e alla fine di ottobre iniziamo la stagione 7, con un nuovo team”. Insomma, un ritmo produttivo senza sosta per una serie talmente amata che i fan non vedono l’ora di scoprire come andrà avanti la storia di Jackson Lamb e compagnia bella.
Uno show immediatamente diventato cult
L’acclamata serie creata da Will Smith ha debuttato su Apple TV+ nell’aprile del 2022, conquistando pubblico e critica grazie al suo mix di tensione, ironia e realismo.
Ambientata nei meandri dell’MI5, Slow Horses racconta la storia di un gruppo di agenti considerati fallimentari, relegati in un reparto secondario dell’intelligence britannica noto come “Slough House”. Guidati dal disilluso ma geniale Lamb, questi uomini e donne, ribattezzati con disprezzo “Slow Horses”, si ritrovano spesso coinvolti in missioni che mettono in luce tanto la loro fragilità quanto il loro inatteso talento.
Approfondimento
Perché Slow Horses è una delle migliori serie in circolazione
La fiducia di Apple TV+ nel progetto
Le parole di Oldman confermano che le riprese della settima stagione prenderanno il via alla fine di ottobre, a pochissima distanza dalla conclusione dei lavori della precedente. Una scelta che evidenzia la fiducia di Apple TV+ nei confronti della serie, la cui pianificazione sembra essere stata definita con largo anticipo rispetto al rinnovo ufficiale avvenuto nel luglio del 2025.
Non è comune che una piattaforma decida di girare due stagioni consecutive mentre la più recente non è ancora stata trasmessa per intero. Tuttavia, il caso di Slow Horses rappresenta un’eccezione giustificata: ogni stagione, infatti, si basa su uno dei romanzi della saga di Herron, un modello narrativo che consente alla produzione di procedere con grande rapidità e coerenza creativa.
Approfondimento
Slow Horses 5, trailer della nuova stagione dello show con Gary Oldman
Le strategie di Apple TV+ e il futuro della serie
La decisione di Apple TV+ di approvare così velocemente la stagione 7 non sorprende, se si considera il modo in cui la piattaforma gestisce i propri rinnovi. Come riporta il sopracitato magazine americano ScreenRant, diversi studi hanno evidenziato come Apple tenda a confermare le proprie produzioni più frequentemente rispetto ad altri colossi dello streaming come Hulu, Netflix o Amazon Prime Video.
Questa strategia si spiega con la particolare attenzione che il colosso di Cupertino dedica alla qualità dei contenuti, più che ai meri dati di ascolto. Se l’obiettivo è trasformare Slow Horses in una serie di lunga durata – ipotesi ormai evidente – allora investire in più stagioni contemporaneamente appare una scelta naturale. In questo modo, Apple può garantire continuità ai propri abbonati, evitando cancellazioni improvvise e offrendo un racconto completo e coerente.
L’approccio della piattaforma privilegia dunque la soddisfazione del pubblico rispetto alle logiche dei numeri: assicurarsi che Slow Horses arrivi alla sua conclusione naturale, senza lasciare in sospeso la storia dei suoi protagonisti, rappresenta una garanzia di fiducia e di rispetto nei confronti di chi ha seguito fin dall’inizio le avventure dello sgangherato ma irresistibile team di Jackson Lamb.
Approfondimento
Slow Horses, la serie tv con Gary Oldman rinnovata per la 6° stagione
14 serie tv da vedere a ottobre, da IT: Welcome to Derry a Monster 3
Ottobre è un mese ricchissimo, per gli amanti delle serie tv. Soprattutto per chi ha un debole per il thriller e per l'horror. Tra storie verie di omicidi e serial killer, pagliacci spaventosi e produzioni più orientate al mondo teen, ecco cosa vedere in streaming