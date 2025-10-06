Slow Horses – Stagione 7, Gary Olddman svela la data inizio riprese

Finalmente si può sapere quando incominceranno i ciak della settima stagiuone della serie tv Slow Horses: la data dell’inizio delle riprese del prossimo capitolo è stata svelata nelle scorse ore da Gary Oldman.





La star britannica ha rivelato quando inizieranno le riprese del nuovo atto, dopo aver appena concluso i lavori sulla sesta stagione. Il progetto, ispirato alla saga letteraria Slough House firmata da Mick Herron, vede Oldman nei panni di Jackson Lamb, capo di un’unità di spie decisamente fuori dagli schemi. Al suo fianco, un cast di alto livello composto da Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, Sophie Okonedo, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung e Aimee-Ffion Edwards.



In un’intervista concessa a Liam Crowley del magazine statunitense ScreenRant in occasione del lancio del nuovo ciclo di episodi, Gary Oldman ha annunciato che non passerà molto tempo prima del ritorno sul set. L’attore ha dichiarato: “Questo è stato l’ultimo show di Will, la stagione 5, e abbiamo avuto una squadra completamente nuova. Abbiamo già girato la stagione 6, è pronta, e alla fine di ottobre iniziamo la stagione 7, con un nuovo team”. Insomma, un ritmo produttivo senza sosta per una serie talmente amata che i fan non vedono l’ora di scoprire come andrà avanti la storia di Jackson Lamb e compagnia bella.