Slow Horses 5, trailer della nuova stagione dello show con Gary Oldman

È uscito il trailer ufficiale di Slow Horses 5, la serie televisiva di spionaggio con protagonista Gary Oldman.



La quinta stagione dello show arriverà su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 24 settembre 2025, quando verranno rilasciati i primi due episodi. La distribuzione proseguirà poi con una cadenza settimanale fino al 22 ottobre, giorno in cui andrà in onda il finale di stagione. La popolare serie di spionaggio con protagonista Gary Oldman si prepara a tornare con il suo quinto capitolo, per la gioia dei fan. Nella clip che trovate in alto, in testa a questo articolo, potete guardare il video che preannuncia ciò che vedremo nel quinto capitolo di Slow Horses.



Anche in questa stagione, la narrazione ruota intorno al gruppo di agenti dell’intelligence britannica confinati a Slough House, l’ufficio dove finiscono gli agenti caduti in disgrazia dopo errori compromettenti nel loro percorso professionale. A capo della squadra c’è ancora Jackson Lamb, interpretato da Gary Oldman, figura tanto brillante quanto scorbutica, che continua a guidare i suoi colleghi con un approccio ruvido e anticonvenzionale. Attorno a lui e a Slough House si dipaneranno tanti nuovi misteri e tensioni.



La trama

La sinossi ufficiale di Apple TV+ anticipa una nuova trama intrisa di sospetti e colpi di scena. Tutto ha inizio quando Roddy Ho, l’esperto di tecnologia del gruppo, si presenta con una nuova e affascinante compagna, attirando subito l’attenzione e la diffidenza dei colleghi. In parallelo, una sequenza di eventi insoliti inizia a scuotere la città, costringendo i membri della Slough House a mettere insieme i pezzi per svelarne il legame. Jackson Lamb, con il suo consueto cinismo, ricorda che nel mondo dell’intelligence vale sempre la regola delle London Rules: “copriti sempre le spalle”.

Attori e team creativo dietro la serie

Oltre a Gary Oldman, il cast vede il ritorno di volti noti come Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, James Callis, Tom Brooke e Jonathan Pryce. Nella quinta stagione si aggiunge anche Nick Mohammed, presente nel ruolo di guest star.

La serie è basata sul ciclo di romanzi “Slough House” dello scrittore Mick Herron ed è stata portata sul piccolo schermo da Will Smith, che ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Julian Stevens, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux e Graham Yost. Alla regia della nuova stagione c’è Saul Metzstein. La produzione è affidata a See-Saw Films per Apple TV+.



Potete guardare il trailer ufficiale di Slow Horses 5 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.