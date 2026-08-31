The Gentlemen 2, la serie tv di Guy Ritchie arriva su Netflix

Lo show in otto episodi arriverà il 3 settembre 2026 sulla piattaforma di streaming. Un anno dopo aver unito le forze per lavorare insieme nell’impero criminale di Bobby all’estero, Eddie Horniman e Susie Glass devono decidere se agire o rischiare di perdere tutto. Ambientato anche sulle sponde del lago Maggiore, lo spin-off dell'omonimo film del 2019 include nel cast gli italiani Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La seconda stagione in otto episodi della serie tv The Gentlemen di Guy Ritchie uscirà il 3 settembre 2026 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Il regista è anche sceneggiatore e produttore esecutivo dello spin-off, che si basa sull’omonimo film del 2019. Oltre a Guy Ritchie, alla regia si alternano anche Eran Creevy e Nick Rowland, mentre alla sceneggiatura ci sono anche Matthew Read, Danielle Ward, John Jackson e Iain Weatherby.

LA TRAMA Il protagonista della serie tv The Gentlemen è Eddie Horniman (Theo James), Duca di Halstead ed ex ufficiale dell’esercito britannico, che eredita la tenuta di campagna di famiglia e scopre che l’ereditiera dell’impero della droga, Susie Glass (Kaya Scodelario), e suo padre vi hanno gestito un impero della cannabis. Inizialmente, il suo piano è liberare la famiglia dalle grinfie dei gangster, ma con il susseguirsi degli eventi, Eddie si rende conto di avere una propensione per il crimine. Come recita la sinossi ufficiale della seconda stagione, “è passato un anno da quando Eddie e Susie hanno unito le forze per lavorare insieme nell’impero criminale di Bobby (Ray Winstone) all’estero. Mentre cercano di espandere la loro attività, le decisioni prese da Bobby sembrano sempre più avventate. Ora Eddie e Susie devono decidere se agire o rischiare di perdere tutto, ma l’ambizione sfrenata non finisce mai bene...”. I protagonisti estenderanno i loro affari anche oltre i confini del Regno Unito, fino alle sponde del lago Maggiore, dove la criminalità organizzata incontrerà i paesaggi italiani. Approfondimento The Gentlemen 2 arriva su Netflix, il trailer

IL CAST Il cast include i protagonisti Theo James nel ruolo di Eddie Horniman, Kaya Scodelario nel ruolo di Susie Glass, Ray Winstone nel ruolo di Bobby Glass e i volti già noti Joely Richardson nel ruolo di Lady Sabrina Horniman (la madre di Eddie), Jasmine Blackborow nel ruolo di Charly Horniman (la sorella di Eddie), Daniel Ings nel ruolo di Freddy (il fratello di Eddie), Vinnie Jones nel ruolo del guardiacaccia della tenuta, Michael Vu nel ruolo del capocoltivatore di cannabis, Ruby Sear nel ruolo della donna che gli fa perdere la testa, Harry Goodwins nel ruolo del fratello pugile di Susie, Pearce Quigley nel ruolo del feroce boss di Liverpool Gospel John e Giancarlo Esposito nel ruolo del miliardario che vorrebbe rilevare la tenuta. Non mancano neppure le new entry Hugh Bonneville (Downton Abbey), Benjamin Clementine (Dune), Amra Mallassi (The Agency), Tyler Conti (Hollyoaks), il pugile britannico Chris Eubank Jr. e la conduttrice, speaker e imprenditrice Maya Jama, e infine gli italiani Benedetta Porcaroli (Il Gattopardo), Sergio Castellitto (Conclave) nel ruolo dello spietato boss italiano e Michele Morrone (365 giorni) nel ruolo del suo faccendiere. Approfondimento The Gentlemen 2, il trailer tra gangster e Lago Maggiore.