The Gentlemen 2, la serie tv di Guy Ritchie arriva su Netflix

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

The Gentlemen 2 arriva su Netflix, Guy Ritchie riporta la sua banda criminale

Serie TV
©Webphoto

Lo show in otto episodi arriverà il 3 settembre 2026 sulla piattaforma di streaming. Un anno dopo aver unito le forze per lavorare insieme nell’impero criminale di Bobby all’estero, Eddie Horniman e Susie Glass devono decidere se agire o rischiare di perdere tutto. Ambientato anche sulle sponde del lago Maggiore, lo spin-off dell'omonimo film del 2019 include nel cast gli italiani Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

La seconda stagione in otto episodi della serie tv The Gentlemen di Guy Ritchie uscirà il 3 settembre 2026 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Il regista è anche sceneggiatore e produttore esecutivo dello spin-off, che si basa sull’omonimo film del 2019. Oltre a Guy Ritchie, alla regia si alternano anche Eran Creevy e Nick Rowland, mentre alla sceneggiatura ci sono anche Matthew Read, Danielle Ward, John Jackson e Iain Weatherby.

LA TRAMA

Il protagonista della serie tv The Gentlemen è Eddie Horniman (Theo James), Duca di Halstead ed ex ufficiale dell’esercito britannico, che eredita la tenuta di campagna di famiglia e scopre che l’ereditiera dell’impero della droga, Susie Glass (Kaya Scodelario), e suo padre vi hanno gestito un impero della cannabis. Inizialmente, il suo piano è liberare la famiglia dalle grinfie dei gangster, ma con il susseguirsi degli eventi, Eddie si rende conto di avere una propensione per il crimine. Come recita la sinossi ufficiale della seconda stagione, “è passato un anno da quando Eddie e Susie hanno unito le forze per lavorare insieme nell’impero criminale di Bobby (Ray Winstone) all’estero. Mentre cercano di espandere la loro attività, le decisioni prese da Bobby sembrano sempre più avventate. Ora Eddie e Susie devono decidere se agire o rischiare di perdere tutto, ma l’ambizione sfrenata non finisce mai bene...”. I protagonisti estenderanno i loro affari anche oltre i confini del Regno Unito, fino alle sponde del lago Maggiore, dove la criminalità organizzata incontrerà i paesaggi italiani.

Approfondimento

The Gentlemen 2 arriva su Netflix, il trailer

IL CAST

Il cast include i protagonisti Theo James nel ruolo di Eddie Horniman, Kaya Scodelario nel ruolo di Susie Glass, Ray Winstone nel ruolo di Bobby Glass e i volti già noti Joely Richardson nel ruolo di Lady Sabrina Horniman (la madre di Eddie), Jasmine Blackborow nel ruolo di Charly Horniman (la sorella di Eddie), Daniel Ings nel ruolo di Freddy (il fratello di Eddie), Vinnie Jones nel ruolo del guardiacaccia della tenuta, Michael Vu nel ruolo del capocoltivatore di cannabis, Ruby Sear nel ruolo della donna che gli fa perdere la testa, Harry Goodwins nel ruolo del fratello pugile di Susie, Pearce Quigley nel ruolo del feroce boss di Liverpool Gospel John e Giancarlo Esposito nel ruolo del miliardario che vorrebbe rilevare la tenuta. Non mancano neppure le new entry Hugh Bonneville (Downton Abbey), Benjamin Clementine (Dune), Amra Mallassi (The Agency), Tyler Conti (Hollyoaks), il pugile britannico Chris Eubank Jr. e la conduttrice, speaker e imprenditrice Maya Jama, e infine gli italiani Benedetta Porcaroli (Il Gattopardo), Sergio Castellitto (Conclave) nel ruolo dello spietato boss italiano e Michele Morrone (365 giorni) nel ruolo del suo faccendiere.

Approfondimento

The Gentlemen 2, il trailer tra gangster e Lago Maggiore.

IL SUCCESSO DELLA PRIMA STAGIONE E IL RINNOVO DELLA TERZA

La prima stagione della serie tv The Gentlemen aveva raggiunto il successo nel 2024, quando era entrata nella Top 10 Netflix in oltre 90 Paesi, raggiungendo il primo posto in 75. Tra il 2024 e il 2025 ha totalizzato 100 milioni di visualizzazioni nel mondo. Inoltre, Guy Ritchie ha ottenuto una nomination agli Emmy Awards nella categoria Miglior regia in una serie commedia. Ora, Netflix ha già annunciato il rinnovo per una terza stagione. “L’ambizione di The Gentlemen è cresciuta, il mondo si è amplicato e le conseguenze sono sempre più pesanti”, ha dichiarato il regista. “Una terza stagione sembrava inevitabile e non vedo l’ora di spingere ancora più in là i suoi confini”.

Approfondimento

Meghan Markle, offerta e ritiro accordo per la serie tv The Gentlemen
FOTOGALLERY

©Getty

1/11
Serie TV

The Gentlemen, il cast della serie tv Netflix di Guy Ritchie. FOTO

La nuova serie sulla criminalità inglese, ispirata all'omonimo film del 2019 con Matthew McConaughey e Colin Farrell tra i protagonisti, è arrivata sulla piattaforma di streaming. Scopriamo assieme chi sono gli attori di questo show: da Theo James a Kaya Scodelario, sono tante le star che recitano sul set di questa serie diretta dal celebre cineasta britannico

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Tommaso Paradiso ha preso il Toscana Virus per puntura pappatacio

Spettacolo

Una puntura di insetto ha costretto l’artista a fermarsi proprio alla vigilia di due importanti...

The Mandalorian & Grogu, su Disney+ il nuovo capitolo di Star Wars

Cinema

Il film di Jon Favreau arriva su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite...

Venezia 83, a Tinto Brass il Premio Pietro Bianchi del Sngci

Cinema

Va a Tinto Brass il Premio Pietro Bianchi, riconoscimento che i Giornalisti Cinematografici...

The Gentlemen 2, la serie tv di Guy Ritchie arriva su Netflix

Serie TV

Lo show in otto episodi arriverà il 3 settembre 2026 sulla piattaforma di streaming. Un anno dopo...

Malika Ayane, il 18 settembre arriva il nuovo album di inediti Cicale

Musica

L'artista torna con un nuovo album di inediti dal titolo Cicale (Carosello Records in licenza a...

Spettacolo: Per te