Mentre è già caccia ai biglietti per i concerti degli Oasis in programma a Roma il 29 e 30 luglio 2027, il 3 ottobre andrà all'asta a Evesham, in Inghilterra, l'archivio "The Desk Tapes". La collezione, valutata tra 1,2 e 1,6 milioni di sterline, comprende oltre 100 ore di registrazioni inedite degli anni Novanta, prove, soundcheck, registrazioni di 63 concerti e altri materiali legati alla storia della band dei fratelli Gallagher Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Un pezzo della storia degli Oasis sta per finire all'asta. Il 3 ottobre andrà all'asta "The Desk Tapes", l'archivio che custodisce oltre 100 ore di registrazioni inedite degli Oasis. La vendita, organizzata da Littleton Auctions, si svolgerà a Evesham, nel Worcestershire, e porterà sul mercato materiali realizzati negli anni Novanta, nel periodo dell'ascesa della band dei fratelli Gallagher. Valutata tra 1,2 e 1,6 milioni di sterline (circa 1,4-1,9 milioni di euro), la raccolta comprende oltre 100 ore di registrazioni finora inedite, oltre a prove, soundcheck e registrazioni di 63 concerti effettuate direttamente dal banco del suono. Un materiale finora rimasto lontano dai riflettori che emerge mentre cresce l'interesse per il ritorno della band, attesa a Roma il 29 e 30 luglio 2027.

Oltre 100 ore di materiale inedito L'archivio è rimasto per circa vent'anni nelle mani di Owain Richards, il cui padre lavorava come tecnico del suono front-of-house e fece parte dello staff degli Oasis nel periodo di maggiore successo della band. Secondo Littleton Auctions, i nastri costituiscono un archivio master unico nel suo genere, poiché registrati direttamente dal banco del suono. "Mio padre etichettava tutto, registrava tutto e faceva continuamente copie su cassette", ha raccontato Richards alla BBC. "Sono cresciuto ascoltando queste registrazioni. Gli Oasis facevano parte della famiglia tanto quanto facevano parte della cultura". Insieme ai nastri saranno messi in vendita anche setlist originali, itinerari dei tour, una chitarra Epiphone suonata dalla band, un parka degli Oasis e altri cimeli legati alla storia del gruppo. Approfondimento Oasis, chiuse le registrazioni per biglietti del concerto di Roma 2027