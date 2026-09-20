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LAND, i cortometraggi dei giovani filmmaker palestinesi a Cinema In Verde

Cinema

Dodici giovani cineasti provenienti dalla Cisgiordania e da Gaza raccontano il loro sguardo sulla Palestina attraverso sei cortometraggi realizzati durante la Spring School promossa da Cinema In Verde e ACS – Associazione Cooperazione e Solidarietà

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Due mesi di formazione, sei cortometraggi nati da esperienze personali e dodici giovani filmmaker della Cisgiordania e di Gaza. È il cuore di LAND, la scuola di cinema promossa da Cinema In Verde e ACS – Associazione Cooperazione e Solidarietà, che restituisce ai partecipanti la possibilità di raccontare in prima persona la propria terra, tra memoria, identità e quotidianità nei territori occupati. I sei lavori sono presentati in anteprima domenica 20 settembre alle 19 all’Arena di Piazza Vittorio a Roma, nella giornata conclusiva della quarta edizione di Cinema In Verde, il festival internazionale dedicato al cinema ambientale e sociale.

raccontare la Palestina con gli occhi di chi la vive

Durante la Spring School i dodici partecipanti hanno seguito l’intero processo creativo, dalla scrittura alla realizzazione dei film, affiancati da IED Roma, Groenlandia Film e Pandataria Film. I cortometraggi affrontano temi diversi, ma condividono lo stesso sguardo: quello di una generazione che racconta la Palestina attraverso ricordi, tradizioni, suoni e storie vissute. A presentare, due dei giovani registi, Duaa Abu Snaineh e Hazem Madi, insieme a Matteo Rovere, Laura Negrini, Viola Damiani e Giulia Michelini. 

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