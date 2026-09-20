Ed Sheeran torna sul palco a Philadelphia e parla di Gaza: “Situazione ingiustificabile”Musica
Dopo le polemiche scatenate dall'esclusione di Macklemore dal suo tour che aveva invocato la “liberazione della Palestina”, il cantautore britannico ha parlato per la prima volta della situazione a Gaza in apertura del suo concerto a Philadelphia, definendola “catastrofica, ingiustificabile e sproporzionata”. "Ho dovuto prendere decisioni difficili, ho commesso degli errori e ne sono davvero dispiaciuto", ha aggiunto
“Una situazione ingiustificabile”. Così Ed Sheeran, in apertura del suo concerto a Philadelphia, ha parlato per la prima volta di Gaza dopo le polemiche scatenate dall'esclusione di Macklemore dal suo tour che aveva invocato la “liberazione della Palestina”. Il cantautore britannico, che nei giorni scorsi aveva ricevuto numerose critiche finendo al centro di una bufera social, è intervenuto sul palco definendo la situazione a Gaza “catastrofica, ingiustificabile e sproporzionata”.
Prima di queste dichiarazioni sul palco a Philadelphia, Sheeran aveva cercato di placare le polemiche con un messaggio pubblicato su Instagram sostenendo di "non voler trasformare il proprio lavoro in una piattaforma politica". Parole che avevano però alimentato le critiche. "Ho dovuto prendere decisioni difficili, ho commesso degli errori e ne sono davvero, davvero dispiaciuto", ha detto l'artista sul palco.
Il caso Ed Sheeran-Macklemore
"Non sono complice. Ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante", aveva scritto Ed Sheeran nei giorni scorsi sui social, scatenando ulteriori critiche e polemiche. “Il fatto che io scelga di non esprimermi pubblicamente non significa che non ne abbia o che la questione non mi stia a cuore", aveva aggiunto. Tuttavia, l'autore di “Shape of You”, accusato di non aver difeso l'amico Macklemore e soprattutto di non aver denunciato le condizioni dei palestinesi a Gaza, è stato abbandonato da altri musicisti del suo tour rischiando il boicottaggio dei fan. Nel frattempo, a Philadelphia si è tenuta una manifestazione pro Gaza fuori dal luogo del concerto. Mentre il prezzo dei biglietti più economici del suo tour è crollato da 123 a 67 dollari.