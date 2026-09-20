Dopo le polemiche scatenate dall' esclusione di Macklemore dal suo tour che aveva invocato la “liberazione della Palestina”, il cantautore britannico ha parlato per la prima volta della situazione a Gaza in apertura del suo concerto a Philadelphia, definendola “catastrofica, ingiustificabile e sproporzionata”. "Ho dovuto prendere decisioni difficili, ho commesso degli errori e ne sono davvero dispiaciuto", ha aggiunto

“Una situazione ingiustificabile”. Così Ed Sheeran, in apertura del suo concerto a Philadelphia, ha parlato per la prima volta di Gaza dopo le polemiche scatenate dall'esclusione di Macklemore dal suo tour che aveva invocato la “liberazione della Palestina”. Il cantautore britannico, che nei giorni scorsi aveva ricevuto numerose critiche finendo al centro di una bufera social, è intervenuto sul palco definendo la situazione a Gaza “catastrofica, ingiustificabile e sproporzionata”.

Prima di queste dichiarazioni sul palco a Philadelphia, Sheeran aveva cercato di placare le polemiche con un messaggio pubblicato su Instagram sostenendo di "non voler trasformare il proprio lavoro in una piattaforma politica". Parole che avevano però alimentato le critiche. "Ho dovuto prendere decisioni difficili, ho commesso degli errori e ne sono davvero, davvero dispiaciuto", ha detto l'artista sul palco.