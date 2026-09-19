Roy Paci annulla due concerti: "Seri problemi di salute"

Il musicista ha annullato i concerti in programma il 19 settembre a Longobardi Marina e il 20 settembre al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo. Lo ha comunicato il management dell'artista, spiegando che la decisione è legata a “seri problemi di salute”. Nella nota si parla anche della necessità di un'operazione e della priorità di consentire al musicista il tempo necessario per il recupero.

Roy Paci non si esibirà nei concerti in programma oggi a Longobardi Marina e domani al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo. La comunicazione è arrivata dal management dell'artista, che ha annunciato la cancellazione degli appuntamenti per motivi di salute.

La nota del management

Il management ha spiegato che in questo momento la priorità è consentire all'artista di affrontare le cure necessarie.

“In questo momento la priorità assoluta è tutelare la sua salute e consentirgli il tempo necessario per una necessaria operazione e riprendersi il più presto possibile”, prosegue il comunicato.

La nota aggiunge: “Siamo profondamente dispiaciuti per il pubblico, per gli organizzatori e per tutte le persone che stavano aspettando questi live a Longobardi Marina e al Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo e ringraziamo tutti per la comprensione, l’affetto e il rispetto che vorrete dimostrare in questo momento delicato”.

Il management conclude: “Seguiranno quanto prima aggiornamenti relativi alle nuove date ma soprattutto alla pronta guarigione del nostro Maestro”.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute del musicista né sulla natura dell'intervento.