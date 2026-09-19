Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Veleno, la docuserie di Pablo Trincia su Sky Crime. Da lunedì 21 settembre

Spettacolo

Veleno, la docuserie ispirata al podcast e al libro di Pablo Trincia, ripercorre il caso dei cosiddetti “Diavoli della Bassa modenese”, una delle vicende giudiziarie più controverse della cronaca italiana. Attraverso interviste, materiali d'archivio e reportage sul campo, la serie esplora le criticità e le contraddizioni delle indagini, interrogandosi sui limiti della macchina giudiziaria e sull'impatto umano e sociale della vicenda

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Negli ultimi anni Novanta, le dichiarazioni di alcuni bambini diedero il via a un’inchiesta destinata a dividere l’opinione pubblica e a segnare profondamente una comunità. Decine di minori furono sottratti alle loro famiglie mentre venivano formulate accuse di abusi e presunti rituali satanici: accuse che hanno generato processi, ricostruzioni contrastanti e ferite aperte ancora oggi.

La ricostruzione della vicenda

VELENO, ispirato al celebre podcast e al libro di Pablo Trincia, offre una ricostruzione dettagliata e attenta di questa vicenda. Attraverso interviste, materiali d’archivio e reportage sul campo, la serie esplora le criticità e le contraddizioni delle indagini che portarono alla rimozione forzata di numerosi bambini, interrogandosi sui limiti della macchina giudiziaria e sull’impatto sociale e umano di quell’operazione.

Una docuserie in cinque puntate

Veleno, prodotto da Fremantle, sarà disponibile da lunedì 21 settembre ogni lunedì alle 22.00 su Sky Crime on demand ed in streaming su NOW.

 

Spettacolo: Ultime notizie

Morto Duncan Sheik, autore della hit "Barely Breathing"

Musica

Il cantautore e compositore statunitense noto per la hit “Barely Breathing” e per le musiche...

Diesel annuncia la fine della collaborazione con Glenn Martens

Spettacolo

"Il contributo di Glenn Martens a Diesel è stato straordinario. Con la sua visione, il suo...

Fidanzata in affitto, il cast del film con Jennifer Lawrence

Cinema

Va in onda su Rai 3, venerdì 18 settembre, la commedia romantica del 2023 diretta da Gene...

8 foto

Barbie, arriva la bambola di Lenny Kravitz

Spettacolo

L'iconica popstar è stata scelta come nuovo Kenbassador di Mattel, categoria dedicata a soggetti...

Paola Cortellesi torna alla regia con “Tutto quello che conta”

Cinema

Sono iniziate a Roma le riprese del nuovo film di Paola Cortellesi. La pellicola, prodotta da Our...

Spettacolo: Per te