Veleno, la docuserie ispirata al podcast e al libro di Pablo Trincia, ripercorre il caso dei cosiddetti “Diavoli della Bassa modenese”, una delle vicende giudiziarie più controverse della cronaca italiana. Attraverso interviste, materiali d'archivio e reportage sul campo, la serie esplora le criticità e le contraddizioni delle indagini, interrogandosi sui limiti della macchina giudiziaria e sull'impatto umano e sociale della vicenda

Negli ultimi anni Novanta, le dichiarazioni di alcuni bambini diedero il via a un’inchiesta destinata a dividere l’opinione pubblica e a segnare profondamente una comunità. Decine di minori furono sottratti alle loro famiglie mentre venivano formulate accuse di abusi e presunti rituali satanici: accuse che hanno generato processi, ricostruzioni contrastanti e ferite aperte ancora oggi.

La ricostruzione della vicenda

VELENO, ispirato al celebre podcast e al libro di Pablo Trincia, offre una ricostruzione dettagliata e attenta di questa vicenda. Attraverso interviste, materiali d’archivio e reportage sul campo, la serie esplora le criticità e le contraddizioni delle indagini che portarono alla rimozione forzata di numerosi bambini, interrogandosi sui limiti della macchina giudiziaria e sull’impatto sociale e umano di quell’operazione.