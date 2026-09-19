Veleno, la docuserie ispirata al podcast e al libro di Pablo Trincia, ripercorre il caso dei cosiddetti “Diavoli della Bassa modenese”, una delle vicende giudiziarie più controverse della cronaca italiana. Attraverso interviste, materiali d'archivio e reportage sul campo, la serie esplora le criticità e le contraddizioni delle indagini, interrogandosi sui limiti della macchina giudiziaria e sull'impatto umano e sociale della vicenda
Negli ultimi anni Novanta, le dichiarazioni di alcuni bambini diedero il via a un’inchiesta destinata a dividere l’opinione pubblica e a segnare profondamente una comunità. Decine di minori furono sottratti alle loro famiglie mentre venivano formulate accuse di abusi e presunti rituali satanici: accuse che hanno generato processi, ricostruzioni contrastanti e ferite aperte ancora oggi.
La ricostruzione della vicenda
VELENO, ispirato al celebre podcast e al libro di Pablo Trincia, offre una ricostruzione dettagliata e attenta di questa vicenda. Attraverso interviste, materiali d’archivio e reportage sul campo, la serie esplora le criticità e le contraddizioni delle indagini che portarono alla rimozione forzata di numerosi bambini, interrogandosi sui limiti della macchina giudiziaria e sull’impatto sociale e umano di quell’operazione.
Una docuserie in cinque puntate
Veleno, prodotto da Fremantle, sarà disponibile da lunedì 21 settembre ogni lunedì alle 22.00 su Sky Crime on demand ed in streaming su NOW.