Barbie, arriva la bambola di Lenny Kravitz

L'iconica popstar è stata scelta come nuovo Kenbassador di Mattel, categoria dedicata a soggetti dell'universo maschile inaugurata da LeBron James. La bambola riproduce alla perfezione dettagli inconfondibili del look del musicista newyorkese, dai tatuaggi al piercing al naso Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Lenny Kravitz è entrato ufficialmente nella grande famiglia di Barbie che lo ha scelto come nuovo protagonista della categoria Kenbassador, nata nel 2025, e soggetto di una bambola con le sue fattezze, un pezzo nato per essere un cult e che negli Stati Uniti è già sparito dagli scaffali.

Un risultato facilmente immaginabile per Mattel che vanta già un considerevole numero di collezionisti nel mondo e che, in questa occasione, può contare anche sui tantissimi fan di Kravitz, icona globale del pop e del rock e noto sex symbol.

La bambola, tra l'altro, riproduce uno dei look più famosi del cantante del "Blue Electric Light Tour" del 2024, mostrandone il lato ultra glamour.

Lenny Kravitz si è detto onorato per la collaborazione e si è divertito a posare sui social indossando gli stessi abiti della miniatura. Il video (riportato anche in basso a questo articolo) è sorprendente.

Kravitz secondo Kenmbassador Mattel ha scelto Lenny Kravitz come nuova icona dell'universo maschile da trasformare in bambola per la serie Kenbassador, categoria che è anche ruolo per le personalità che ne fanno parte, rappresentanti di un modo nuovo di intendere la mascolinità, tradizionalmente rappresentata da Ken nell'universo delle Barbie.

Kravitz è un artista amatissimo con alle spalle una carriera di successi incredibili.

Mattel ha scelto di riprodurlo in versione bambola con un look del tour avviato nel 2024, che si è concluso la scorsa estate, il Blue Electric Light Tour, che il cantautore giudica il migliore della sua vita.

Così ne ha parlato a People Magazine che lo ha sentito per un'intervista esclusiva, una chiacchierata in cui, naturalmente, ha parlato del suo rapporto con l'universo delle Barbie - da bambino erano ovunque, ha detto - e di quanto sia stato divertente lavorare col team creativo che ha realizzato quella dedicata a lui. Leggi anche Barbie celebra i 100 anni di Marilyn Monroe con un'edizione speciale

Il look da tour della bambola Lenny Kravitz si è detto stupito della precisione con cui Mattel ha riprodotto i dettagli del suo look, dagli abiti, agli accessori, ai tatuaggi.

La sua miniatura ha i dreadlocks, l'orecchino al naso, i tatuaggi proprio come i suoi, sul petto, sulle braccia.

Quanto al guardaroba, ci sono gli immancabili jeans aderenti col fondo largo e gli stivaletti da rockstar.

Il top in mesh luccicante copre appena torace e addome, muscolosi come quelli del cantante che è celebre per la sua straordinaria forma fisica.

Al collo c'è una collana a catena, esattamente come la sua che è un gioiello appartenuto a sua madre, e anche gli occhiali da sole sono repliche fedeli delle montature anni Sessanta che ama indossare.

Kravitz non avrebbe mai immaginato di far parte di un progetto di questo tipo: "Una figata", ha commentato.



Le altre bambole da collezione della stagione La bambola Mattel dedicata a Lenny Kravitz, secondo esemplare della Barbie Signature Kenbassadors Collection, costa circa settanta dollari ed è andata a ruba in meno di ventiquattro ore negli States.

In Italia al momento non risulta disponibile sul sito ufficiale del marchio.

La creazione arriva in un anno importante per Mattel che celebra il 65esimo anniversario della nascita di Ken.

Quello di Barbie è un universo in continua evoluzione e i cambiamenti seguono la sensibilità della cultura e della società.

Le bambole celebrative sono sempre tra le più in vista della stagione.

Di recente sono state lanciate sul mercato la Barbie dedicata a Kylie Minogue (per restare in ambito musicale) e quella dedicata a Whitney Houston. Poi c'è stata quella creata per il centenario dalla nascita di Marilyn, col look dell'attrice del film Gli uomini preferiscono le bionde.

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