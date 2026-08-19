Barbie celebra i 100 anni di Marilyn Monroe con una bambola speciale

L'iconico abito rosa e la collana di diamanti riprendono il famoso look dell'attrice ne "Gli uomini preferiscono le bionde" del 1953. "Rendiamo omaggio a Marylin come pioniera", ha dichiarato il vicepresidente di Mattel ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"I diamanti sono i migliori amici delle donne", cantava Marylin Monroe nel 1953 ne “Gli uomini preferiscono le bionde”, celebrata per un’interpretazione memorabile e per scene che hanno segnato la storia del cinema. Cent’anni dopo la sua nascita, Monroe rientra nelle case di tutto il mondo non più sul piccolo schermo ma nella rivisitazione Barbie creata da Mattel.

Abito rosa e collier di diamanti La bambola ispirata all’attrice e al suo personaggio nel film di Howard Hawks indossa una versione dell'iconico abito rosa e della collana di diamanti sfoggiati da Marylin nella scena musicale di 'I diamanti sono i migliori amici di una ragazza'. L'intero design è stato creato da Mattel in collaborazione con The Estate of Marilyn Monroe Llc, l'ente che preserva e promuove l’eredità dell'attrice, per garantire che ogni dettaglio renda omaggio a una delle sue interpretazioni più memorabili, si legge nel comunicato. La scena, sottolinea Mattel, è "uno dei momenti di moda più iconici del cinema" e ha contribuito a definire l’eredità culturale dell'attrice.

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Le parole del vicepresidente L'abito della bambola è caratterizzato da un vistoso fiocco oversize, lunghi guanti e gioielli ispirati ai diamanti, che emulano il glamour di Monroe, non solo ricordata come attrice ma anche come icona di moda senza tempo. "Più che un omaggio a questo look indimenticabile, rendiamo omaggio a Marilyn come pioniera: un'abile produttrice, un'imprenditrice e un'artista che ha infranto ogni barriera, e questa bambola celebra l'intera sua incredibile eredità", ha sottolineato Robert Best, vicepresidente e direttore creativo del design delle bambole di Mattel.