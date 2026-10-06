Con il titolo “Heroes and Lovers”, la selezione comprende nove dipinti che coprono circa cinque secoli di storia dell’arte e che Koons avrebbe accumulato soprattutto durante una stagione di acquisti particolarmente intensa alla fine degli anni Duemila. Le opere erano conservate in gran parte nella sua abitazione nell’Upper East Side di Manhattan. La vendita sarà articolata in due momenti. Sette opere saranno protagoniste della 20th Century Evening Sale di Christie’s a New York il 17 novembre, mentre i due lavori di Old Masters saranno proposti nel corso della Classic Week del 2027. La scelta di distribuire la collezione su più appuntamenti riflette anche la diversa collocazione storica delle opere e consente alla casa d’aste di inserirle nelle rispettive aste di riferimento. "È una visione. Non è una collezione ordinaria", ha dichiarato Alex Rotter, presidente globale di Christie’s, presentando l’insieme delle opere.