Dexter Morgan torna a New York: il secondo atto debutterà in esclusiva su Paramount+ il 30 ottobre 2026, con il primo teaser ufficiale dei nuovi episodi già diffuso dalla piattaforma. Il ritorno della serie coincide con il ventesimo anniversario del franchise Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dexter Morgan torna a New York con la seconda stagione di Dexter: Resurrection, che debutterà in esclusiva su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q) il 30 ottobre 2026, con il primo teaser ufficiale dei nuovi episodi già diffuso dalla piattaforma (potete guardarlo nel video in alto, in testa a questo articolo). Il ritorno della serie coincide con il ventesimo anniversario del franchise. Michael C. Hall riprende il ruolo di Dexter Morgan nella serie originale Showtime. L'attore, vincitore di un SAG Award e di un Golden Globe, torna così a vestire i panni del protagonista che ha interpretato anche in Dexter e Six Feet Under. La nuova stagione è guidata ancora una volta da Clyde Phillips, showrunner e produttore esecutivo candidato agli Emmy.

Due killer e una nuova minaccia Nella seconda stagione Dexter si ritroverà alle prese con due assassini molto diversi tra loro. Il primo è un killer conosciuto da decenni e responsabile di una lunga scia di omicidi. Il secondo è invece una figura ancora sconosciuta, che porta il terrore nelle strade di New York con modalità inedite. A questa situazione si aggiungerà un nemico decisamente inatteso per Dexter: la crisi di mezza età. Nel frattempo Harrison, interpretato da Jack Alcott, continuerà la propria ricerca di giustizia. Il rapporto tra padre e figlio sarà ancora una volta al centro della storia, mentre i due dovranno affrontare quello che viene presentato come il capitolo più oscuro della loro vicenda. Approfondimento Dexter Resurrection 2, il teaser della nuova stagione

Il cast Accanto a Michael C. Hall torneranno Uma Thurman, candidata all'Oscar e vincitrice di un Golden Globe, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington e James Remar. Tra le new entry del cast fisso figurano Dan Stevens, Bokeem Woodbine, vincitore di un Emmy, Nona Parker Johnson e Brian Cox, vincitore di un Emmy, di un Olivier Award e di un Golden Globe. Krysten Ritter tornerà invece come guest star, mentre Gabriel Luna entrerà nella serie in veste di guest star. Approfondimento Dexter: Resurrection, Krysten Ritter nel cast della seconda stagione