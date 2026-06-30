L’attrice Kryster Ritter tornerà come guest star nella seconda stagione della serie tv Dexter: Resurrection, disponibile su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Come riporta in esclusiva Deadline, il suo ruolo resta ancora avvolto nel mistero. Il personaggio che aveva interpretato nella prima stagione, cioè Mia Lapierre alias Lady Vengeance, sommelier di giorno e serial killer di notte, era stata infatti uccisa in prigione. Gli sceneggiatori potrebbero quindi aver scelto di riportare in vita la donna, ma al momento l’ipotesi resta una mera supposizione. Il cast include anche Uma Thurman, che tornerà nella seconda stagione nel ruolo di Charley Brown, e le new entry Brian Cox nel ruolo dello Squartatore di New York, Dan Stevens nel ruolo del Killer dei Cinque Distretti, Bokeem Woodbine nel ruolo del Capitano Mixon e Nona Parker Johnson nel ruolo di Fiona Mixon. La trama non è stata ancora svelata. Creata dallo showrunner e produttore esecutivo Clyde Phillips, la prima stagione della serie tv Dexter: Resurrection è ambientata dopo gli eventi della miniserie Dexter: New Blood, nello specifico settimane dopo che Dexter (Michael C. Hall) è stato colpito al petto da un proiettile sparato da suo figlio. Al risveglio dal coma, scopre che Harrison (Jack Alcott) è sparito nel nulla. Consapevole del peso di ciò che ha fatto passare al figlio, Dexter parte per New York, determinato a trovarlo e a rimediare ai suoi errori. I produttori sono Paramount Television Studios e Counterpart Studios, mentre i produttori esecutivi dello show sono Clyde Phillips, che è anche showrunner, Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez, Lilly Burns, John Goldwyn, Sara Colleton, Veronica West, Kira Rein, Tanner Bean e Katrina Mathewson.