Dexter: Resurrection, Krysten Ritter nel cast della seconda stagione della serie tvSerie TV
L'attrice tornerà come guest star. Come riporta in esclusiva Deadline, il suo ruolo resta avvolto nel mistero. Il personaggio che aveva interpretato nella prima stagione, Mia Lapierre alias Lady Vengeance, sommelier di giorno e serial killer di notte, era stata infatti uccisa in prigione
L’attrice Kryster Ritter tornerà come guest star nella seconda stagione della serie tv Dexter: Resurrection, disponibile su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Come riporta in esclusiva Deadline, il suo ruolo resta ancora avvolto nel mistero. Il personaggio che aveva interpretato nella prima stagione, cioè Mia Lapierre alias Lady Vengeance, sommelier di giorno e serial killer di notte, era stata infatti uccisa in prigione. Gli sceneggiatori potrebbero quindi aver scelto di riportare in vita la donna, ma al momento l’ipotesi resta una mera supposizione. Il cast include anche Uma Thurman, che tornerà nella seconda stagione nel ruolo di Charley Brown, e le new entry Brian Cox nel ruolo dello Squartatore di New York, Dan Stevens nel ruolo del Killer dei Cinque Distretti, Bokeem Woodbine nel ruolo del Capitano Mixon e Nona Parker Johnson nel ruolo di Fiona Mixon. La trama non è stata ancora svelata. Creata dallo showrunner e produttore esecutivo Clyde Phillips, la prima stagione della serie tv Dexter: Resurrection è ambientata dopo gli eventi della miniserie Dexter: New Blood, nello specifico settimane dopo che Dexter (Michael C. Hall) è stato colpito al petto da un proiettile sparato da suo figlio. Al risveglio dal coma, scopre che Harrison (Jack Alcott) è sparito nel nulla. Consapevole del peso di ciò che ha fatto passare al figlio, Dexter parte per New York, determinato a trovarlo e a rimediare ai suoi errori. I produttori sono Paramount Television Studios e Counterpart Studios, mentre i produttori esecutivi dello show sono Clyde Phillips, che è anche showrunner, Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez, Lilly Burns, John Goldwyn, Sara Colleton, Veronica West, Kira Rein, Tanner Bean e Katrina Mathewson.
LA CARRIERA DI KRYSTEN RITTER
Nata il 16 dicembre 1981 a Bloomsburg, in Pennsylvania, l’attrice Kryster Ritter ha lavorato prima come modella e poi nel mondo della recitazione, dove ha esordito nel 2001 nel film Qualcuno come te. Ha poi proseguito sul grande schermo nei film Mona Lisa Smile (2003) con Julia Roberts, 27 volte in bianco (2008), Notte brava a Las Vegas (2009), I Love Shopping (2009), Lei è troppo per me (2010), Vamps (2012) con Sigourney Weaver, Big Eyes (2014) e Sonic 3 – Il film (2024). Sul piccolo schermo ha invece recitato nelle serie tv Veronica Mars, Una mamma per amica, Til Death – Per tutta la vita, Gravity, Breaking Bad nel ruolo di Jane Margolis, Non fidarti della s*****a dell’interno 23, Jessica Jones e The Defenders. Nella vita privata, dal 2014 al 2021 ha avuto una relazione con il cantante Adam Granduciel del gruppo The War on Drugs. La coppia ha un figlio, nato nel 2019.
Approfondimento
Dexter: Resurrection 2, Dan Stevens entra nel cast
LA NEW ENTRY BRIAN COX
La new entry della serie tv Dexter: Resurrection Brian Cox interpreterà invece Dom Framt, noto come lo “Squartatore di New York”, un serial killer dal passato oscuro in grado di rivoluzionare gli equilibri della seconda stagione. Dopo aver terrorizzato la città anni prima, il personaggio ha infatti trovato modi ancora più disturbanti per mantenere vivo il suo nome, continuando a tormentare i sopravvissuti.
Approfondimento
Brian Cox è lo Squartatore di New York in Dexter: Resurrection 2
Credits: Webphoto e Getty Images
Dexter: Resurrection, Eric Stonestreet e gli altri membri del cast
La nuova serie, che è il sequel del cult Dexter, continua ad arruolare star d'alto profilo. All’ensamble di volti noti si unisce l’attore celebre per il ruolo di Cameron Tucker in Modern Family. Da Krysten Ritter a Uma Thurman fino a Peter Dinklage (celebre, tra le altre cose, per Il Trono di Spade), scopriamo tutti i membri annunciati del cast A cura di Camilla Sernagiotto