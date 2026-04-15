Dexter: Resurrection 2, Dan Stevens entra nel cast

Dan Stevens sarà Owen Stark, ovvero il Five Borough Killer, nella seconda stagione di Dexter: Resurrection. Nel cast anche Brian Cox e Uma Thurman. Massimo riserbo sulla data di uscita dei nuovi episodi della serie tv con protagonista Michael C. Hall

Come rivelato in esclusiva da Deadline e successivamente confermato dall’account Instagram della produzione, Dan Stevens farà parte del cast della seconda stagione di Dexter: Resurrection. Michael C. Hall tornerà a interpretare il protagonista nella serie sequel. Nel cast anche Brian Cox e Uma Thurman.

Tra le pellicole più note di Dan Stevens ricordiamo The Guest, Notte al museo - Il segreto del faraone, Godzilla e Kong - Il nuovo impero e L'esorcismo di Emma Schmidt - The Ritual. Nella prima stagione, formata da dieci episodi, presenti anche Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumus, Emilia Suárez, James Remar, Harry Morgan, Neil Patrick Harris, Krysten Ritter, Eric Stonestreet e David Dastmalchian.

Dan Stevens sarà Owen Stark, ovvero il Five Borough Killer, nella seconda stagione di Dexter: Resurrection. Come rivelato in un video condiviso su Instagram, l’attore britannico entrerà a far parte della serie tv . Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, Dan Stevens sarà un temibile serial killer impegnato a terrorizzare polizia e cittadini innocenti. Annunciato anche l’arrivo di Brian Cox . Inoltre, confermata la presenza di Uma Thurman ( FOTO ) nel ruolo di Charley.

A ottobre Michael C. Hall ha confermato l’arrivo dei nuovi episodi di Dexter: Resurrection in un video condiviso su YouTube. L’attore statunitense ha dichiarato: “Per prima cosa, voglio ringraziare tutti i fan per essersi sintonizzati e aver fatto parte del viaggio di Dexter: Resurrection questa estate. Spero vi sia piaciuta. E, in secondo luogo, abbiamo ricevuto il via libera per un'altra stagione”.

L’attore (FOTO) ha proseguito: “Ci saranno altre novità. La sala degli sceneggiatori si sta riunendo e presto vi sveleremo i dettagli, ma volevo essere il primo a farvi sapere che la storia continua”. Al momento massimo riserbo sulla sinossi e sulla possibile data di distribuzione della seconda stagione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli. Nel corso degli anni Michael C. Hall ha ricevuto numerosi riconoscimenti per l’interpretazione di Dexter Morgan, ricordiamo la statuetta vinta nella categoria Best Actor – Television Series Drama alla 67esima edizione dei Golden Globe.