Dexter: Resurrection, confermata la seconda stagione

Michael C Hal l , interprete del protagonista Dexter Morgan, ha annunciato il rinnovo della serie tv Dexter: Resurrection. L’attore ha dichiarato: “Gli sceneggiatori la stanno scrivendo in questo momento”. Nessuna notizia per quanto riguarda la possibile data di distribuzione.

Michael C. Hall ha aggiunto: “Poi voglio dirvi che abbiamo ricevuto il via per un’altra stagione. Altre cose sono in arrivo. Gli sceneggiatori la stanno scrivendo in questo momento. I dettagli saranno presto disponibili, ma volevo essere il primo a dirvi che la storia continua”. Nessuna informazione sui nomi del cast e sulla data di uscita, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.

A pochi mesi dall’uscita della prima stagione, il sequel di Dexter e Dexter: New Blood continuerà il suo racconto. Il canale YouTube della serie tv ha pubblicato il video dell’annuncio del rinnovo di Michael C. Hall. L’attore ha dichiarato: “Per prima cosa voglio ringraziare tutti i fan per aver visto Dexter: Resurrection quest’estate. Spero vi sia piaciuta”.

In occasione dell’uscita della prima stagione, Michael C. Hall ha parlato del ritorno del suo personaggio in un’intervista rilasciata a Forbes: “Credo che prima di lanciare i dadi e andare avanti, dedichiamo un bel po' di tempo a parlare del perché ne valga la pena, del perché sia ​​vitale”.

L’attore ha aggiunto: “Penso che ci sia qualcosa di essenzialmente magico in questo momento perché gli è stata letteralmente data una seconda possibilità di vita e può finalmente abbandonare molto di ciò che lo ha oppresso. È gravato da molti danni collaterali che si sono accumulati nel corso degli anni e forse è in grado di lasciarli andare e di metterli da parte - non dimenticarli, ma in un certo senso liberarsene e riprendere se stesso”. Nel corso degli anni Michael C. Hall (FOTO) ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il ruolo in Dexter, ad esempio ricordiamo la vittoria nella categoria Miglior attore in una serie drammatica alla 67esima edizione dei Golden Globe.