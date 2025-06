Dexter: Resurrection, il trailer della serie tv

Michael C. Hall torna nel ruolo iconico di Dexter Morgan nella nuova serie originale prodotta da SHOWTIME e attualmente in lavorazione a New York. Il debutto è fissato per v enerdì 11 luglio su Paramount+ (i visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), con una doppia puntata inaugurale, seguita da un rilascio settimanale. Al centro, il rapporto tormentato tra padre e figlio, mentre vecchi fantasmi del passato tornano a minacciare il presente. Con un cast stellare e una trama che promette tensione, introspezione e colpi di scena

L'ombra del passato torna a vivere a New York: il ritorno di Dexter Morgan è realtà. Paramount+ ha finalmente svelato il trailer ufficiale di "Dexter: Resurrection", la nuova serie drammatica SHOWTIME® che riporta sullo schermo l’attore pluripremiato Michael C. Hall, protagonista assoluto di una delle saghe televisive più controverse e amate degli ultimi due decenni.

Svelato in anteprima mondiale alla CCXP di Città del Messico, il trailer ha già acceso l’entusiasmo dei fan e della critica, grazie alla presenza, durante il panel dedicato, dello showrunner Clyde Phillips, del co-protagonista David Zayas (Angel Batista), del produttore Scott Reynolds e naturalmente dello stesso Hall. Il primo episodio arriverà venerdì 11 luglio su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick ) con una doppia puntata inaugurale, seguita da un rilascio settimanale.

Un nuovo inizio o un vecchio incubo?

"Resurrection" non è solo un titolo evocativo: la serie riprende poche settimane dopo il drammatico finale di "Dexter: New Blood", in cui Dexter viene colpito al petto dal figlio Harrison (Jack Alcott). Ma contro ogni previsione, l’antieroe sopravvive, risvegliandosi dal coma in un mondo dove il figlio è scomparso senza lasciare traccia.

Animato da un profondo senso di colpa e dal desiderio di redenzione, Dexter si mette sulle tracce del ragazzo, dirigendosi verso la metropoli più caotica del mondo: New York City. Qui, sotto le luci al neon e tra le ombre della giungla urbana, il passato torna a bussare con prepotenza. Il detective Angel Batista — ancora una volta interpretato da Zayas — riappare con delle domande scomode, e il confine tra caccia e fuga si fa sempre più sottile.

Padri, figli e fantasmi

Il cuore pulsante della nuova stagione è il legame tormentato tra Dexter e Harrison. Entrambi in fuga da sé stessi e dai propri demoni, i due protagonisti saranno costretti ad affrontare verità scomode e rivelazioni inattese. Il trailer suggerisce un tono più cupo, psicologico e umano, con momenti di profonda introspezione alternati a sequenze ad alta tensione.

Nel cast, oltre a Hall e Alcott, troviamo Uma Thurman nel ruolo della misteriosa Charley, Ntare Guma Mbaho Mwine nei panni di Blessing Kamara, e Kadia Saraf in quelli della detective Claudette Wallace. James Remar, volto storico del padre di Dexter, Harry Morgan, tornerà in un ruolo cruciale, così come Peter Dinklage, new entry di spicco nei panni del carismatico e ambiguo Leon Prater.

Tra le partecipazioni speciali, veri e propri colpi di scena per i fan delle serie TV: Neil Patrick Harris, Krysten Ritter, Eric Stonestreet e David Dastmalchian, ognuno con ruoli ancora avvolti dal mistero.

Dietro le quinte: un dream team della TV

La produzione di "Dexter: Resurrection" vanta un team creativo di primo livello. Clyde Phillips, già autore di alcune delle stagioni più apprezzate della serie originale, torna come showrunner e produttore esecutivo, affiancato da Scott Reynolds, Tony Hernandez, Lilly Burns e Marcos Siega.

La regia degli episodi sarà divisa tra Monica Raymund (già dietro la macchina da presa per "Dexter: Original Sin") e lo stesso Siega, che dirigerà ben sei episodi. La distribuzione internazionale sarà curata da Paramount Global Content Distribution, a conferma dell’ambizione globale del progetto.

Un cult che rinasce

Con "Dexter: Resurrection", Paramount+ e SHOWTIME puntano a rilanciare uno dei brand narrativi più iconici degli anni 2000. Dopo il successo di "New Blood", che aveva riacceso l’interesse per il personaggio dopo il controverso finale della serie madre, questa nuova incarnazione promette di approfondire il lato umano e psicologico di Dexter, trasformando la caccia in una corsa contro il tempo per salvare ciò che resta della sua umanità.

Sarà davvero possibile per Dexter Morgan ottenere redenzione? Oppure il "Passaggero Oscuro" è destinato a prendere di nuovo il sopravvento?

L’appuntamento è per l’11 luglio, quando "Dexter: Resurrection" aprirà un nuovo capitolo — forse il più intenso — di una saga che, a quanto pare, non è ancora pronta a morire.