Oasis, chiuse le registrazioni per i biglietti del concerto di Roma 2027: cosa succede oraMusica
Si è chiusa alle 17 di ieri, 17 settembre 2026, la fase di registrazione necessaria per poter tentare di acquistare i biglietti dell’Oasis Live ’27. Per il tour della reunion, che toccherà anche l’Italia, la band ha scelto un sistema a più passaggi per gestire l’enorme richiesta attesa
Si è chiusa alle 17 di ieri, giovedì 17 settembre 2026, la fase di registrazione necessaria per poter tentare di acquistare i biglietti dell’Oasis Live ’27. Per il tour della reunion, che toccherà anche l’Italia, la band ha scelto un sistema a più passaggi per gestire l’enorme richiesta attesa.
La registrazione rappresentava l’unica possibilità pubblica per entrare nella procedura di acquisto. Anche chi era già iscritto alla mailing list ufficiale degli Oasis doveva completare la registrazione entro il termine stabilito.
Adesso gli utenti registrati dovranno aspettare. Tra le richieste ricevute verranno individuati casualmente coloro che otterranno un codice personale, indispensabile per accedere alla vendita.
Ma il codice non equivale a un biglietto. Chi lo riceverà potrà infatti entrare nella fase di acquisto, ma dovrà comunque fare i conti con la quantità di posti ancora disponibili.
Le domande durante la registrazione
Il modulo prevedeva l’inserimento dei dati personali e alcune domande legate alla storia della band. Una, per esempio, chiedeva quale album gli Oasis avessero pubblicato nel 1995.
Un riferimento che ha alimentato anche le discussioni tra i fan di lunga data e chi si è avvicinato più recentemente al gruppo in vista della reunion.
Per i concerti italiani, ciascun codice consentirà di acquistare un massimo di quattro biglietti.
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Quanto costano i biglietti
I prezzi dei posti a sedere, commissioni comprese, sono fissati a 92,29, 166,12, 184,58, 221,49 e 276,86 euro. Per il settore in piedi sono invece previste due fasce di prezzo: 221,49 e 276,86 euro.
Sono inoltre previsti pacchetti che comprendono l’hotel, al costo di 499 euro a persona, acquistabili a coppie, e diverse formule VIP da 437,36, 490,86 e 651,36 euro, sempre commissioni incluse.
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Un sistema diverso rispetto al 2025
La procedura adottata per il nuovo tour si discosta da quella utilizzata per la reunion del 2025. In quell’occasione la vendita provocò un afflusso enorme sulle piattaforme online: oltre 10 milioni di persone tentarono di assicurarsi uno degli circa 1,4-1,5 milioni di biglietti disponibili per le prime date nel Regno Unito e in Irlanda.
I 17 concerti annunciati inizialmente terminarono rapidamente il tutto esaurito, nell’arco di una sola giornata.
Per Live ’27, invece, la selezione viene effettuata ancora prima dell’apertura della vendita. Soltanto una parte degli utenti registrati riceverà quindi il codice che permette di accedere alla fase successiva.
Per chi ha completato la procedura, a questo punto non resta che controllare la casella di posta elettronica utilizzata per la registrazione e attendere l’eventuale arrivo del codice personale.
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