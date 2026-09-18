Si è chiusa alle 17 di ieri, 17 settembre 2026, la fase di registrazione necessaria per poter tentare di acquistare i biglietti dell’Oasis Live ’27. Per il tour della reunion, che toccherà anche l’Italia, la band ha scelto un sistema a più passaggi per gestire l’enorme richiesta attesa

Si è chiusa alle 17 di ieri, giovedì 17 settembre 2026, la fase di registrazione necessaria per poter tentare di acquistare i biglietti dell’Oasis Live ’27. Per il tour della reunion, che toccherà anche l’Italia, la band ha scelto un sistema a più passaggi per gestire l’enorme richiesta attesa.

Un riferimento che ha alimentato anche le discussioni tra i fan di lunga data e chi si è avvicinato più recentemente al gruppo in vista della reunion. Per i concerti italiani, ciascun codice consentirà di acquistare un massimo di quattro biglietti.

Il modulo prevedeva l’inserimento dei dati personali e alcune domande legate alla storia della band. Una, per esempio, chiedeva quale album gli Oasis avessero pubblicato nel 1995.

Quanto costano i biglietti

I prezzi dei posti a sedere, commissioni comprese, sono fissati a 92,29, 166,12, 184,58, 221,49 e 276,86 euro. Per il settore in piedi sono invece previste due fasce di prezzo: 221,49 e 276,86 euro.

Sono inoltre previsti pacchetti che comprendono l’hotel, al costo di 499 euro a persona, acquistabili a coppie, e diverse formule VIP da 437,36, 490,86 e 651,36 euro, sempre commissioni incluse.