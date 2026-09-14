Gli Oasis in concerto a Roma, l'annuncio con i droni

Un logo disegnato in cielo dai droni sopra lo Stadio Olimpico, il rilancio social dell'assessore ai Grandi Eventi e una corsa al biglietto che monta ora dopo ora: il ritorno degli Oasis nella Capitale, atteso per l'estate 2027, sta prendendo forma

A dare peso istituzionale all'iniziativa è stato Alessandro Onorato , assessore capitolino ai Grandi Eventi, che ha ripreso il video sui propri canali social commentando: " Gli Oasis a Roma ". Un interesse, il suo, tutt'altro che improvvisato: da oltre due anni l'amministrazione lavorava per riportare Liam e Noel Gallagher in città. Lo stesso Liam, interpellato da un fan durante un soggiorno romano nella primavera 2026, alla possibilità di un concerto nel 2027 aveva risposto: "Senza dubbi".

Domenica 13 settembre, lo Stadio Olimpico ha fatto da sfondo a una coreografia luminosa: decine di droni hanno ricomposto in aria il celebre marchio in bianco e nero della band di Manchester. L'operazione ha ricalcato quella andata in scena poche ore prima sopra l'Etihad Stadium, casa del Manchester City, saldando idealmente la città d'origine dei Gallagher alla Capitale.

Le date e l'annuncio ufficiale

Il calendario definitivo del tour mondiale è fissato per oggi, lunedì 14 settembre, alle 17.00 italiane. Le indiscrezioni della stampa britannica e dei fan club, però, convergono da giorni sulle stesse coordinate: due serate consecutive allo Stadio Olimpico, sabato 24 e domenica 25 luglio 2027. Se confermate, segnerebbero il ritorno degli Oasis in Italia a quasi vent'anni dall'ultima esibizione, datata 2009. Roma si inserisce così in un percorso europeo che tocca anche Parigi e Monaco, dopo la partenza prevista da Glasgow, aggiungendo un nome di (enorme) peso a una stagione capitolina che lo stesso Onorato ha già arricchito annunciando Harry Styles per l'agosto 2027.

Biglietti: prezzi, tempi e cautele

Sul fronte biglietti regna ancora l'attesa. Prezzi, settori e canali di vendita saranno comunicati insieme al calendario ufficiale: alcune fonti ipotizzano un'apertura delle vendite già nei giorni immediatamente successivi all'annuncio, forse intorno a sabato 19 settembre, ma non c'è conferma. Per farsi un'idea degli ordini di grandezza si può guardare al tour 2025, quando i tagliandi più economici partivano da 86,50 euro e i pacchetti premium più completi sfioravano i 600 euro: cifre puramente indicative, che non anticipano il listino romano. Con circa 120mila posti complessivi sulle due date e una domanda potenzialmente enorme, la corsa al biglietto si preannuncia serrata.