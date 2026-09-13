È il giorno del sì per Ilary Blasi e Bastian Müller. La conduttrice e l'imprenditore tedesco celebrano oggi, domenica 13 settembre, il loro matrimonio in una delle location più esclusive della Costiera Amalfitana, scegliendo Villa Cimbrone a Ravello per una cerimonia blindata e lontana dai riflettori.

Cosa sappiamo sull'evento

Secondo le indiscrezioni, il rito civile si sarebbe svolto a Palazzo Tolla, sede del Comune di Ravello, prima del ricevimento nella storica villa affacciata sul mare. Gli invitati sarebbero circa 80, tra parenti e amici più stretti, per una festa all'insegna della massima riservatezza. La vigilia è stata raccontata con ironia dalla sorella Melory Blasi, che nelle scorse ore aveva scritto: "Sto ancora in hangover. A una festa di bambini da sola con i miei bimbi e dopo aver dormito forse 4 ore.... Ma non è niente in confronto a quello che mi aspetta domani".