Behemoth!, film con Pedro Pascal presentato al New York Film Festival

Behemoth!, il nuovo film con Pedro Pascal presentato al New York Film Festival. FOTO
Un ritorno a casa, un passato da affrontare e la musica come filo conduttore di una storia personale e familiare. Behemoth! racconta il difficile percorso di un musicista costretto a fare i conti con le scelte che hanno segnato la sua vita. Behemoth! di Tony Gilroy è stato presentato in anteprima mondiale come film centrale della 64ª edizione del New York Film Festival. Il film, distribuito da Searchlight Pictures, uscirà al cinema a dicembre 2026