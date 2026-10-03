Behemoth!, film con Pedro Pascal presentato al New York Film Festival

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Pascal diventa così il punto attraverso cui Gilroy osserva un uomo sospeso tra ciò che è stato e ciò che potrebbe ancora diventare. Alex torna nella città da cui era partito per ricomporre una vita che, nonostante il successo professionale, è rimasta segnata da rapporti irrisolti, scelte sbagliate e responsabilità rimandate. L'attore ha affrontato una preparazione specifica per rendere credibili sullo schermo le sequenze musicali, arrivando a studiare direttamente lo strumento.