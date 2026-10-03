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Behemoth!, il nuovo film con Pedro Pascal presentato al New York Film Festival. FOTO

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Un ritorno a casa, un passato da affrontare e la musica come filo conduttore di una storia personale e familiare. Behemoth! racconta il difficile percorso di un musicista costretto a fare i conti con le scelte che hanno segnato la sua vita. Behemoth! di Tony Gilroy è stato presentato in anteprima mondiale come film centrale della 64ª edizione del New York Film Festival. Il film, distribuito da Searchlight Pictures, uscirà al cinema a dicembre 2026

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Behemoth!, film con Pedro Pascal presentato al New York Film Festival

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