The Mandalorian and Grogu, Pedro Pascal e il cast a Los Angeles. FOTO

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Il TCL Chinese Theatre di Los Angeles ha fatto da cornice alla première mondiale di The Mandalorian and Grogu, il nuovo film di Star Wars nelle sale italiane dal 20 maggio, atteso in quelle statunitensi dal giorno seguente. Il cast e i realizzatori del lungometraggio che espande sul grande schermo le avventure di Din Djarin e Grugu iniziate con le serie in streaming su Disney+ (The Mandalorian e The Book of Boba Fett) hanno già girato l'Europa per il press tour del film che avrà altre tappe nei prossimi giorni, a New York e a Tokyo.

The Mandalorian and Grogu, il trailer del film dell'universo di Star Wars con Pedro Pascal