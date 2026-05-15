The Mandalorian and Grogu, Pedro Pascal e il cast a Los Angeles. FOTO

The Mandalorian and Grogu, Pedro Pascal e il cast alla première mondiale del film. FOTO
L'iconico TCL Chinese Theatre ha ospitato l'anteprima hollywoodiana dell'atteso film di Favreau che riporterà le avventure di "Guerre Stellari" sul grande schermo. Protagonisti dell'evento preso di mira dai fan con le armature del Mandaloriano, Sigourney Weaver e Pedro Pascal, naturalmente, che anche sul tappeto rosso non smette di tenere per mano il suo piccolo amico sensibile alla Forza. Le foto più belle
A cura di Vittoria Romagnuolo