Pedro Pascal è il nuovo brand ambassador di Chanel

Pedro Pascal e le sue regole della moda maschile

Pedro Pascal è il nuovo global brand ambassador di Chanel, ruolo che in questa stagione è ricoperto anche da Nicole Kidman (tornata a rappresentare il marchio dopo un periodo di pausa), Margot Robbie (anche protagonista della recente campagna per la borsa Chanel 25) e Lily-Rose Depp, solo per citare alcuni dei volti associati alla Maison.

La scelta di Pascal arriva dopo un periodo in cui la star nata in Cile è stata vista alle sfilate del marchio (era in prima fila lo scorso settembre alla storica sfilata di debutto di Blazy a Parigi) e dopo l'uscita agli Oscar in total look Chanel, un outfit composto da pantaloni da sera e camicia che ha conquistato i fotografi sul red carpet e che ha confermato le indubbie doti di icona fashion dell'attore.

Pascal, che in una serata glamour come quella degli Academy Awards si è presentato senza la giacca ma con una vistosa spilla di tessuto a forma di fiore sul petto, ha dettato ancora una volta le regole dello stile maschile, che può essere notevole e chic anche senza essere esagerare con trovate ad effetto.

L'attitudine ad indossare stili inediti in ogni occasione, in grado di suggerire qualcosa di nuovo al pubblico maschile, è la ragione per cui Chanel ha puntato sull'attore di Mandalorian.

Oltre al suo innegabile fascino e all'amore incondizionato che gli riconoscono i fan da quando è sulle scene.

Richiestissimo dalla tv come dal cinema - lo vedremo a maggio sul grande schermo in Star Wars: The Mandalorian and Grogu ma i progetti futuri sono tantissimi, tra cui De Noche, il nuovo film di Todd Haynes - Pedro Pascal è in grando di trasformare in un successo ogni sua apparizione.

Matthieu Blazy ne è conquistato. "Pedro è un uomo meraviglioso e un attore incredibile. La sua gentilezza, il suo talento e la sua visione del mondo sono allo stesso tempo invitanti e stimolanti. Siamo entusiasti di accoglierlo nella famiglia Chanel e sono felice di intraprendere insieme questa avventura".