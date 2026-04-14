Pedro Pascal è il nuovo brand ambassador di Chanel

La Maison francese, che nelle ultime stagioni è sempre più attenta all'universo maschile, ha nominato la star cilena-statunitense volto ufficiale del marchio. Agli ultimi Oscar l'attore aveva indossato abiti realizzati per lui da Matthieu Blazy
Matthieu Blazy, direttore creativo di Chanel e uomo al timone della rinascita del marchio, ha dato il benevenuto a Pedro Pascal come ambassador della Maison francese.
Pascal, vicino al brand già da qualche tempo, ha celebrato il traguardo con un video pubblicato sul suo profilo e subito diventato virale.
La clip mostra l'attore in una fotocabina, intento a scattarsi qualche foto divertente. Il Look? Un pullover sottile borgogna, col logo con la doppia C, scintillante, sul collo.
Pedro Pascal e le sue regole della moda maschile
Pedro Pascal è il nuovo global brand ambassador di Chanel, ruolo che in questa stagione è ricoperto anche da Nicole Kidman (tornata a rappresentare il marchio dopo un periodo di pausa), Margot Robbie (anche protagonista della recente campagna per la borsa Chanel 25) e Lily-Rose Depp, solo per citare alcuni dei volti associati alla Maison.
La scelta di Pascal arriva dopo un periodo in cui la star nata in Cile è stata vista alle sfilate del marchio (era in prima fila lo scorso settembre alla storica sfilata di debutto di Blazy a Parigi) e dopo l'uscita agli Oscar in total look Chanel, un outfit composto da pantaloni da sera e camicia che ha conquistato i fotografi sul red carpet e che ha confermato le indubbie doti di icona fashion dell'attore.
Pascal, che in una serata glamour come quella degli Academy Awards si è presentato senza la giacca ma con una vistosa spilla di tessuto a forma di fiore sul petto, ha dettato ancora una volta le regole dello stile maschile, che può essere notevole e chic anche senza essere esagerare con trovate ad effetto.
L'attitudine ad indossare stili inediti in ogni occasione, in grado di suggerire qualcosa di nuovo al pubblico maschile, è la ragione per cui Chanel ha puntato sull'attore di Mandalorian.
Oltre al suo innegabile fascino e all'amore incondizionato che gli riconoscono i fan da quando è sulle scene.
Richiestissimo dalla tv come dal cinema - lo vedremo a maggio sul grande schermo in Star Wars: The Mandalorian and Grogu ma i progetti futuri sono tantissimi, tra cui De Noche, il nuovo film di Todd Haynes - Pedro Pascal è in grando di trasformare in un successo ogni sua apparizione.
Matthieu Blazy ne è conquistato. "Pedro è un uomo meraviglioso e un attore incredibile. La sua gentilezza, il suo talento e la sua visione del mondo sono allo stesso tempo invitanti e stimolanti. Siamo entusiasti di accoglierlo nella famiglia Chanel e sono felice di intraprendere insieme questa avventura".
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Pedro Pascal ha risposto con entusiasmo alla chiamata di Chanel, marchio che aveva convocato anche sua sorella Luz, a cui è legatissimo, come indossatrice in passerella a Parigi lo scorso settembre.
"Amo la visione di Matthieu Blazy, che trovo potente, elegante e incredibilmente calda", ha dichiarato la star de I Fantastici Quattro. "Sono felice e onorato di unirmi a questa attività e sono curioso di scoprire cosa ha in mente Matthieu per il futuro di Chanel".
Pascal, Blazy e Chanel intraprenderanno certamente un percorso all'insegna della sperimentazione.
Lo stilista francese ha detto chiaramente che il nuovo corso di Chanel mostrerà al mondo uno stile per tutti, dunque, anche per gli uomini, da sempre parte del pubblico del marchio ma ora esplicitamente chiamati a partecipare alla grande rivoluzione di uno stile elegante, contemporaneo ma, soprattutto, universale.
Pascal, che nel 2025 è stato una delle celebrità più in vista nell'Olimpo delle star, ha messo in atto vari cambiamenti nel suo stile personale: ha smesso di essere un'icona di stile eccentrico ed ha abbracciato uno stile più classico ma non per questo meno anticonvenzionale.
Con la sua stylist Jamie Mizrahi, che cura anche il guardaroba di Jeremy Allen White e di Mia Goth, Pascal riesce sempre ad essere una delle star meglio vestite su qualunque red carpet.
Chanel, che ora ha ufficializzato la presenza di Pascal nella Maison, del resto, ha dimostrato di avere una visione precisa anche per gli uomini, anche se non esiste una linea di abbigliamento pensata per lui.
Hanno indossato abiti realizzati su misura di Chanel, negli ultimi mesi Harry Styles (ai Grammy Awards, ha indossato un completo con la giacca) e Jacob Elordi (nel press tour di Cime tempestose). Poi c'è Timothée Chalamet, che è anche volto della fragranza maschile Bleu. Le sorprese, insomma, non mancheranno.
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Siamo solo a maggio e gli appassionati di celebrity hanno già trovato l'uomo dell'anno. Pedro Pascal. Richiestissimo. Talentuoso. Affascinante. Virale. A ogni uscita, ogni dichiarazione, ogni look. La star di 'The Last of Us', ormai uscita dal cono d'ombra, è pronta ad oscurare i più popolari giovani colleghi. Portavoce di un'eleganza gentile, il 50 enne usa la moda come strumento di comunicazione mettendo d'accordo tutti. Una sfacciata icona pop che ha già molti imitatori A cura di Vittoria Romagnuolo