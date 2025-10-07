Paris Fashion Week, la sfilata di Chanel Primavera/Estate 2026. FOTO

2/15 ©Getty

Matthieu Blazy, franco-belga, quarantuno anni, è l'uomo a cui Chanel ha affidato tutte le linee, Couture e accessori compresi, nonché il suo futuro. Con la sua prima collezione il creativo ha operato una rivoluzione dello stile iconico della Maison facendole fare un balzo nella contemporaneità, pur senza perdere di vista i tratti distintivi di uno stile che ha fatto la storia della moda. L'ispirazione è la donna immaginata da Coco Chanel, una donna libera, il cui guardaroba è espressione del suo modo di vivere

Moda, Matthieu Blazy è il nuovo direttore creativo di Chanel