Paris Fashion Week, la sfilata di Chanel Primavera/Estate 2026. FOTO

Chanel P/E 2026, tutti in piedi a Parigi per la sfilata di debutto di Matthieu Blazy. FOTO
Lo stilista parigino irrompe senza paura nell'universo della iconica Maison per mettere a punto un rinnovamento che parte dalla selezione delle ispirazioni nell'immenso archivio del brand e investe ogni aspetto creativo, dalle forme alla lavorazione dei tessuti. Al fashion show spettacolare, che si svolge sulle note di classici degli anni Novanta, presenti gli storici brand ambassador e nuovi amici della casa di moda. In prima fila anche Nicole Kidman che rientra come testimonial
A cura di Vittoria Romagnuolo