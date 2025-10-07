Paris Fashion Week, la sfilata di Chanel Primavera/Estate 2026. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Chanel P/E 2026, tutti in piedi a Parigi per la sfilata di debutto di Matthieu Blazy. FOTO

Lo stilista parigino irrompe senza paura nell'universo della iconica Maison per mettere a punto un rinnovamento che parte dalla selezione delle ispirazioni nell'immenso archivio del brand e investe ogni aspetto creativo, dalle forme alla lavorazione dei tessuti. Al fashion show spettacolare, che si svolge sulle note di classici degli anni Novanta, presenti gli storici brand ambassador e nuovi amici della casa di moda. In prima fila anche Nicole Kidman che rientra come testimonial 

A cura di Vittoria Romagnuolo

