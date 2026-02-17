È uscito il nuovo trailer del film The Mandalorian and Grogu del regista Jon Favreau, il prossimo capitolo della saga di Star Wars tratto dalla serie tv The Mandalorian di Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e con protagonista Pedro Pascal. La pellicola uscirà nei cinema il 20 maggio 2026.

Secondo la sinossi ufficiale, “l’Impero del Male è caduto e i signori della guerra imperiali rimangono sparsi per la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui l’Alleanza Ribelle ha combattuto, ha chiesto aiuto al leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e al suo giovane apprendista Grogu”, mosso sul set come marionetta animatronica dal team Legacy Effects con interventi successivi in CGI e suoni creati da Matt Wood e David Acord. Il regista Jon Favreau aveva dichiarato: “Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas. La prospettiva di portare il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente entusiasmante”.

Il cast include anche Sigourney Weaver nei panni di un’abile pilota da caccia, Jeremy Allen White nei panni di Rotta the Hutt, il figlio ribelle di Jabba the Hutt, e Jonny Coyne nei panni di uno spietato signore della guerra imperiale. Non mancano neppure i cameo degli amati personaggi di Star Wars Babu Frik e Zeb Orrelios.

Il film è scritto da Jon Favreau con il neo-presidente di Lucasfilm Dave Filoni, è co-prodotto dalla dimissionaria presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy e vanta le musiche del premio Oscar Ludwig Göransson.

In occasione del Super Bowl 2026, Lucasfilm di Disney aveva pubblicato uno spot di 37 secondi dove Mando e Grogu (alias Baby Yoda) viaggiavano nella neve trascinati dai Tauntaun e sembravano essere Hoth, la pianta ghiacciata apparsa per la prima volta nel film L’Impero colpisce ancora (1980). "Grogu è più di un personaggio: è un fenomeno della cultura pop. Cavalcando al fianco dell’eroico Mandaloriano, porta leggerezza, umorismo, gioia e un’immediata connessione emotiva che trascende il momento", aveva dischiarato Jackson George, vicepresidente esecutivo del marketing creativo di Disney. “Questo spot del Big Game celebra quanto profondamente amiamo e ci sentiamo in sintonia con questi personaggi, ci ricorda il divertimento, il sentimento e lo spettacolo che definiscono Star Wars e offre una piccola promessa dell'esperienza che il pubblico vivrà quando vedrà queste due amate icone sul grande schermo”.

In un precedente trailer del film, Mando e Grogu incontravano invece personaggi di Sigourney Weaver e di Jeremy Allen White e combattevano contro robot malvagi e bestie fantascientifiche. Non mancavano neppure cameo dell'adorabile razza aliena de L'ascesa di Skywalker, composta da Babu Frik e Zeb Orrelios dalla serie tv Star Wars Rebels. I due eroi combattevano un mostro lucertola simile a un Rancor nell'arena di Rotta the Hutt e abbattevano un imponente AT-AT, che precipitava lentamente lungo una montagna.

La serie tv The Mandalorian è invece ambientata dopo la caduta dell'Impero Galattico in Star Wars: Il ritorno dello Jedi, dove un mercenario solitario (un Mandaloriano del pianeta Mandalore) attraversa senza legge i confini più remoti della galassia. Lungo il cammino, incontra Grogu (una creatura sensibile alla Forza appartenente alla stessa specie del Maestro Jedi Yoda), e i due stringono un improbabile legame .