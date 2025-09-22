Gina Carano torna in tv, annunciata nuova serie dopo The Mandalorian

L’attrice ed ex ex artista marziale mista statunitense sta per tornare sul piccolo schermo. A sei settimane dalla conclusione favorevole della sua causa legale per discriminazione contro Disney e la Lucasfilm guidata da Kathleen Kennedy, che l’aveva licenziata nel 2021 dalla serie The Mandalorian, la star americana vestirà i panni della giustiziera Logan Reign nella serie dedicata a questo personaggio

Gina Carano sta per tornare sul piccolo schermo, dopo aver partecipato alla serie televisiva Star Wars: The Mandalorian.

A sei settimane dalla conclusione favorevole della sua causa legale per discriminazione contro Disney e la Lucasfilm guidata da Kathleen Kennedy, che l’aveva licenziata nel 2021 dalla serie The Mandalorian, l’attrice ed ex artista marziale mista statunitense vestirà i panni della giustiziera Logan Reign. Questo titolo televisivo segna il suo ritorno nello showbiz dopo la vittoria legale contro Disney. A riportarlo in esclusiva è il magazine statunitense Deadline.

La star si prepara a tornare sotto i riflettori, questa volta sulle strade di Las Vegas, passando così dal tribunale al set.

La vicenda giudiziaria che ha visto contrapposta Gina Carano al colosso Disney si è chiusa con un accordo che ha sancito una vittoria per l’ex attrice di The Mandalorian. Ora, archiviata quella parentesi, Carano torna a concentrarsi sulla carriera, scegliendo un progetto che la porta nella città della sua infanzia. “Logan Reign è un personaggio che desideravo interpretare da tempo”, ha dichiarato Carano a Deadline. “In questo ruolo riverso ogni parte di me come attrice e tutto ciò che ho imparato in questi anni. Sentirmi di nuovo a casa a Las Vegas, che è di per sé un personaggio straordinario, sarà emozionante. Luci, cineprese, azione, arte, energia: Vegas racchiude tutto questo e le possibilità mi elettrizzano”.

Un’eroina tra due mondi La serie tv Logan Reign, sviluppata da Straightwire Entertainment Group, racconterà le avventure di una donna che di giorno lavora come assistente legale a Las Vegas e di notte si trasforma in una combattente contro il crimine. Alla guida della società di produzione c’è Rob Weston, manager di Gina Carano ed ex lottatore di MMA, che ha stretto una partnership con Shaun Redick e Yvette Yates Redick di Impossible Dream Entertainment, produttori di Get Out e BlacKKKlansman. “Logan Reign è una serie audace e carica di adrenalina, e siamo impazienti di presentarla al pubblico con Gina come protagonista. Questo personaggio è destinato a diventare il più iconico della sua carriera”, hanno commentato i Redick. Weston ha aggiunto: “Dal primo momento abbiamo visto Gina come Logan Reign. Ha l’intensità e la passione necessarie per trasformare la serie in un’esperienza viscerale e indimenticabile”. Approfondimento The Mandalorian, la causa tra Disney e Gina Carano si è conclusa

Una carriera tra sfide e nuovi orizzonti Negli ultimi anni Gina Carano ha lavorato a diversi progetti sostenuti da Daily Wire e Breitbart News, mentre contemporaneamente portava avanti la sua causa legale contro Disney, supportata da Elon Musk. L’accordo firmato la scorsa estate con la compagnia guidata da Bob Iger, i cui dettagli restano in gran parte riservati, ha tuttavia lasciato emergere un punto chiave: una forma di reintegro professionale. Il 7 agosto 2025, quando le parti hanno depositato la richiesta di archiviazione della causa, Disney ha dichiarato: “Con la conclusione di questa causa, non vediamo l’ora di individuare nuove opportunità per collaborare con la signora Carano nel prossimo futuro”. Approfondimento Attrice fa causa a Disney, Elon Musk le paga le spese legali