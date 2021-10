Il ritorno di Gina Carano, il suo nuovo film: VIDEO

Dopo essere stata allontanata dal set di The Mandalorian per le sue posizioni controverse, Gina Carano torna a lavorare nel nuovo film prodotto da The Daily Wire

Dopo l’esclusione dal ruolo di Cara Dune, della serie The Mandalorian in onda su Disney+ e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, Gina Carano è tornata sul set.

L’attrice, infatti, è impegnata nelle riprese di Terror On The Prairie, la nuova pellicola di Michael Polish che verrà realizzata per la casa produttrice conservatrice, The Daily Wire.

Le prime foto e i primi video sono stati diffusi dall’attrice stessa e da diversi membri del cast che si dicono entusiasti di questo nuovo progetto e di lavorare con una squadra così affiatata.