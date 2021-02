Gina Carano via da The Mandalorian: "Inaccettabili post sui social"

Gina Carano è stata licenziata e allontanata con effetto immediato dal cast della serie televisiva The Mandalorian.

La casa di produzione cinematografica statunitense fondata da George Lucas che produce lo show, la Lucasfilm, ha diffuso un comunicato con cui annuncia che l'attrice non lavora più per loro, spiegando anche le cause che avrebbero portato al licenziamento dell’interprete del personaggio di Cara Dune.



La dichiarazione è stata rilasciata alla rivista statunitense Entertainment Weekly a cui un portavoce della Lucasfilm ha affermato quanto segue:

“Gina Carano non è attualmente impiegata alla Lucasfilm e non ci sono piani perché lo sia in futuro. D'altro canto, i suoi post sui social media che denigrano le persone in base alle loro identità culturali e religiose sono abominevoli e inaccettabili”.

L’attrice ed ex lottatrice di arti marziali miste, protagonista della serie di Disney+ sulla saga di Star Wars, sarebbe stata quindi allontanata a causa di alcune sue considerazioni apparse sulla sua pagina Instagram.