The Mandalorian, il trailer della seconda stagione

The Mandalorian 2, cosa sappiamo

Din Djarin sarà ancora il protagonista e, dopo aver ascoltato le parole del fabbro mandaloriano, si rende conto della grande contraddizione data dalla richiesta di collaborare con gli Jedi, che vengono definiti “stregoni nemici”. Il legame del bambino con la Forza rende però tutto questo logico. Non sarà facile però proseguire col piano, considerando il passato che lega i due schieramenti. Si fa ovviamente riferimento alle Guerre Mandaloriane, avvenute millenni prima dei fatti narrati nella celebre Saga degli Skywalker.

Si tratta di vicende inserite nel canone soltanto in parte. L’esordio di questa narrativa dell’universo espanso di “Star Wars” è avvenuto con il videogioco “Knights of the Old Republic”. Non è da escludere anche un rimando alla serie animata “Rebels”. I fan più attenti sono stati in grado di connettere alcuni punti. Nell’ultima parte della prima stagione si vede infatti Moff Gideon brandire la Spada Oscura.

Questa è una spada laser divenuta leggendaria, un tempo in possesso del reggente di Mandalore. Era appartenuta alla Casata Vizsla, in seguito a Maul e poi a Bo-Katan Kryze. “The Mandalorian” è ambientata dopo “Rebels” e potrebbe riprendere alcune vicende, facendo tornare alcuni personaggi divenuti iconici, da Ahsoka Tano a Sabine Wren, fino a Boba Fett.