Star Wars: The Bad Batch, i primi dettagli sulla serie

L’attore e doppiatore Sam Witwer ha rivelato alcuni dettagli sulla serie animata “Star Wars: The Bad Batch”, spin-off di The Clone Wars in arrivo nel 2021

In una diretta via Twitch, Sam Witwer , doppiatore di Darth Maul, ha rivelato qualche dettaglio su “Star Wars: The Bad Batch”, serie animata dedicata ai personaggi apparsi per la prima volta in The Clone Wars. Si tratta di uno spin-off della serie principale, e vede protagonisti una squadra di cloni sperimentali d’élite, ben differenti dagli altri soldati, avendo infatti delle precise caratteristiche. Queste non solo aiutano a differenziarli ma, al tempo stesso, li tramutano in soldati senza pari. Dopo la conclusione della guerra dei cloni, i soldati dovranno trovare un nuovo senso alle loro vite. Sam Witwer ne ha parlato durante la live: “Posso dirvi che ha un aspetto davvero, davvero buono. Sembra assolutamente meraviglioso. Sono davvero soddisfatto perché riguarda una piccola area di Star Wars che non è stata visitata spesso”.

L’animazione secondo Sam Witwer

Sam Witwer si è soffermato anche sull’animazione e su come è stato ripreso il progetto relativo a Clone Wars: “Il progetto ha permesso di coinvolgere molte persone che avevano lavorato in precedenza per la Lucasfilm e poi erano passate ad altri progetti quando Clone Wars è stata cancellata. Quindi per fare Clone Wars c’era bisogno di riavere quelle persone. Quello che mi piace è che non hanno semplicemente ricostruito la squadra per poi rifarli andare via. Quello che ho visto è brillante, straordinario, meraviglioso, un’animazione meravigliosa. Non dirò che aspetto ha, ma potrò dire che per quanto riguarda il livello della qualità raggiunta da Clone Wars… Sì, la raggiunge, totalmente”.

Tutti i progetti previsti per Star Wars

Non c’è ancora una data ufficiale per l’uscita di “Star Wars: The Bad Batch”, ma il debutto è previsto nel corso del 2021. Disney ha in programma numerose serie, animate e non, dedicate al mondo di Guerre Stellari. Tra i progetti previsti quelli relativi a Obi-Wan Kenobi e Cassian Andor, così come quella creata da Leslye Headland. Processi inevitabilmente rallentati dall’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Anche per questo motivo puntare su uno show animato potrebbe consentire di proporre un calendario apprezzabile al proprio pubblico. “Star Wars: The Bad Batch” andrà a porsi cronologicamente tra “Clone Wars” e “Rebels”. I protagonisti saranno quattro cloni, divenuti mercenari dopo la fine della guerra, il crollo della Repubblica e l’ascesa dell’Impero. Ad oggi non si conosce ancora quale sarà il ruolo di Sam Witwer nella serie animata, le sue indiscrezioni sono le uniche apparse nelle ultime settimane. La produzione della nuova serie è affidata a Dave Filoni, supervisore di “The Clone Wars” e produttore di “The Mandalorian”. Agnes Chu, vicepresidente dei contenuti Disney+, aveva annunciato che la partnership con i rivoluzionari storyteller e artisti della Lucasfilm Animation era solo agli inizi.