Star Wars: The Bad Batch, la serie animata in arrivo nel 2021

Disney continua a puntare sull’universo espanso di “Star Wars”, con live action e prodotti d’animazione. Dopo il successo della serie TV “The Mandalorian”, è in lavorazione un nuovo show, “ Star Wars: The Bad Batch ”. Una serie animata destinata ad aggiungersi al catalogo di Disney+.

La guerra dei cloni è terminata e questi soldati dovranno trovare un nuovo senso per le loro vite. Nuove avventure li attendono in una galassia totalmente mutata, divenendo dei mercenari. A occuparsi della produzione della nuova serie sarà Dave Filoni , supervisore di “The Clone Wars” e produttore di “The Mandalorian”.

“The Bad Batch” è uno spin-off della serie principale, come i fan avevano intuito fin dal titolo. Il riferimento è infatti a un gruppo di personaggi già introdotti nelle stagioni andate in onda. Una squadra di cloni sperimentali d’élite, ben differenti dagli altri soldati, avendo infatti delle precise caratteristiche. Queste non solo aiutano a differenziarli ma, al tempo stesso, li tramuta in soldati senza pari.

Non è stata annunciata una data ufficiale ma è certo che la serie farà il proprio debutto nel corso del 2021. Prima di cimentarsi con una nuova trilogia cinematografica, la Disney proporrà numerose serie, animate e non. Grande attesa per quelle dedicate a Obi-Wan Kenobi e Cassian Andor, così come quella creata da Leslye Headland. Processi inevitabilmente rallentati dall’emergenza coronavirus. Anche per questo motivo puntare su uno show animato potrebbe consentire di proporre un calendario apprezzabile al proprio pubblico.

Essendo ambientata in un’epoca post Guerra dei Cloni, cronologicamente questa serie andrà a porsi tra “Clone Wars” e “Rebels”. I protagonisti saranno quattro cloni, divenuti mercenari dopo la fine della guerra, il crollo della Repubblica e l’ascesa dell’Impero. Avventure dopo avventure, tenteranno di trovare uno scopo nella vita. Tutto rimandato al 2021? Non proprio. I fan potranno tornare nell’universo narrativo di Lucas grazie ai nuovi episodi della seconda stagione di “The Mandalorian”, in programma per l’autunno del 2020.