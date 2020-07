Il trailer di Lower Decks, la serie animata comica di Star Trek

approfondimento

Il canale CBS All Access ha ben chiarito le proprie intenzioni. Si punta alla creazione di un universo legato alla saga di “Star Trek”, che vada ben oltre “Star Trek: Discovery”. La serie, composta da episodi della durata di 30 minuti circa, è stata ideata da Mike McMahan, ex capo scrittore di “Rick & Morty” e vincitore di un Emmy. La sua idea ha da subito convinto la produzione, come spiegato mesi fa da Alex Kurtzman: “Mike ci ha convinto con la prima frase: ‘Voglio fare una serie sulle persone che mettono la cartuccia gialla nel replicatore di cibo, così che dall’altra parte esca una banana”.

Un lavoro durato un anno, speso soprattutto nello sviluppo di effetti visivi adeguati. Il primo trailer è stato diffuso e promette bene. Ottima l’accoglienza del pubblico, che ha apprezzato sia lo stile dell’animazione che il tono della serie. Tutto ruota intorno al costante confronto tra due squadre. La prima è composta dagli eroi del ponte di comando. La seconda invece dagli “invisibili”, che sognano però un giorno di abbandonare le proprie mansioni per gettarsi a capofitto in incredibili avventure spaziali. Un totale di 10 episodi attendono i fan. La prima stagione farà il suo debutto giovedì 6 agosto 2020, per poi proporre nuovi episodi ogni settimana.