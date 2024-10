5/20 ©Webphoto

Sigourney Weaver è anche la protagonista di Gorilla nella nebbia (Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey), film uscito nel 1988 e diretto da Michael Apted. Tratta dall'autobiografia omonima di Dian Fossey, la pellicola racconta la storia dell'antropologa: dal trasferimento in Congo per studiare il comportamento di alcuni gorilla, agli scontri con i cacciatori locali e con un cinico europeo che vende gli animali agli zoo. Questo ruolo vale a Weaver la candidatura all’Oscar come miglior attrice e la vittoria del Golden Globe