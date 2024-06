Ghostbusters, il film cult compie 40 anni: ecco tutte le curiosità

11/13 ©Webphoto

RICONOSCIMENTI - Il film venne stato accolto positivamente dai critici e ancora oggi appare in numerose classifiche di settore. Nel 1985 ottenne due nomination agli Oscar: miglior canzone originale (ma Ray Parker Jr. perse contro Stevie Wonder per I Just Called to Say I Love You) e migliori effetti visivi (perse contro Indiana Jones e il Tempio Maledetto). Ebbe poi 3 candidature ai Golden Globe: miglior film commedia o musicale, miglior canzone originale e miglior attore (Bill Murray)