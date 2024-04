3/16 ©Webphoto

Il film mixa qualche spavento a tante risate e convince per la sua miscela di commedia, fantascienza, azione e horror. È ambientato a New York, nel 1984. Peter, Raymond ed Egon sono tre ricercatori universitari di parapsicologia che studiano i fenomeni paranormali. Un giorno, alla biblioteca pubblica sulla 5ª strada, si trovano per la prima volta faccia a faccia con un ectoplasma. Poco dopo, però, vengono cacciati dall’università per mancanza di risultati. I tre non si scoraggiano e mettono in piedi una nuova attività: acchiappafantasmi a pagamento, su chiamata

