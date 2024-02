8/15 Amazon

Il cappello da Indiana Jones (o da cowboy che sia) per cani è una di quelle chicche che piace solo ai padroni (non certo ai cani che, come tutti i nostri animali domestici, mal sopportano il fatto che alcuni di noi vogliano vestirli da carnevale, Halloween e via dicendo). Se siete cinefili amanti di Indy o dei film western, questo gadget è quello che fa per voi. Ma se siete cinofili, non travestite i vostri amati cani da niente e nessuno (questo è ciò che vi chiederebbero loro, c’è da scommetterci)