Nato il 21 settembre del 1950 negli Stati Uniti, ha iniziato come cantante e comico al Saturday Night Live per poi entrare nel mondo del cinema. Conosciuto principalmente per la sua capacità d'improvvisazione e i ruoli in commedie, è stato capace di vestire i panni anche di personaggi più seri e complessi fino a ottenere un Golden Globe con "Lost in Translation"