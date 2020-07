A circa 30 anni dal suo debutto al cinema, “Ricomincio da capo” è ancora uno dei film più celebri della longeva carriera di Bill Murray . Un cult senza tempo, per il quale è stato categoricamente escluso qualsiasi sequel nel corso degli anni. Sembra però pronto a tornare in veste di serie TV.

Ricomincio da capo, la trama

approfondimento

Phil Connors (Bill Murray) è un meteorologo televisivo incaricato di realizzare un servizio sul “Giorno della Marmotta”, evento tipico del periodo invernale. Si reca dunque in Pennsylvania, senza fare mistero del proprio disprezzo per il servizio, per la cittadina di Punxsutawney e per i suoi abitanti.

Il giorno dopo svolge il proprio lavoro ed è intenzionato ad andare via. Una sua collega, Rita (Andie McDowell), vuole però restare per coprire altri eventi. Una bufera di neve decide al posto loro, bloccandoli nella cittadina e impedendo loro di tornare a Pittsburgh. Il mattino seguente, però, Phil si rende conto che la sua ultima giornata è stata riavviata. Tutti gli eventi si ripetono, e lui è l’unico a rendersene conto. È intrappolato in un loop temporale. Il tempo passa e lui, innamorato di Rita, inizia a studiare modi sempre nuovi per tentare di conquistarla e magari spezzare il loop.