The Muppet Show su Disney Plus, trailer, super ospiti e quando esce

Introduzione
L'evento speciale approda in streaming mercoledì 4 febbraio. E se negli anni Settanta sul palco del Muppet Theatre salivano Elton John e Johnny Cash, oggi tocca a Sabrina Carpenter gestire il caos scatenato da Kermit, Miss Piggy e Fozzie
Quello che devi sapere
Un programma leggendario
The Muppet Show è uno dei programmi televisivi più iconici e rivoluzionari della storia dell’intrattenimento. Creato da Jim Henson e andato in onda per la prima volta nel 1976, è un varietà che ha come protagonisti i celebri Muppet, pupazzi dall’aspetto buffo ma dalla personalità sorprendentemente umana. Al centro dello show c’è il teatro di Kermit la Rana, instancabile presentatore alle prese con uno spettacolo sempre sul punto di andare in rovina tra gag surreali, imprevisti e ospiti improbabili. Tra comicità slapstick, satira, musica e citazioni colte, lo show parla contemporaneamente a bambini e adulti. Ogni puntata ospita una celebrità del mondo del cinema, della musica o dello spettacolo, coinvolta in numeri esilaranti e spesso autoironici. Dietro l’apparente leggerezza, lo show ha rivoluzionato il modo di fare televisione, dimostrando che i pupazzi possono essere veicolo di humor intelligente e universale.
L'evento speciale su Disney+
Mercoledì 4 febbraio, The Muppet Show è tornato su Disney+ con un evento speciale, che celebra il suo cinquantesimo compleanno. Girato al Muppet Theatre, lo speciale è in realtà un episodio di prova, per tastare il terreno e per capire se lo show ha le potenzialità per essere rilanciato.
Il ruolo di Sabrina Carpenter
Tra i protagonisti dell'evento speciale del Muppet Show troviamo Sabrina Carpenter, cantautrice e attrice classe 1999. La popstar del momento è la guest star dello show, ma il suo non è solo un cameo: sarà lei a prendere il testimone di Elton John e Johnny Cash, gestendo il caos scatenato da Kermit, Miss Piggy e Fozzie.
Nomi vecchi e nuovi
Dietro le quinte dello speciale c'è Seth Rogen, produttore esecutivo dello show, che ha lavorato per preservare lo spirito anarchico e un po’ folle dei Muppet. Accanto a lui, volti storici come Dave Goelz (voce di Gonzo da oltre cinquant’anni) e le voci storiche dei Muppet: Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman e Matt Vogel.