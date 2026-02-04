The Muppet Show su Disney Plus, trailer, super ospiti e quando esce

The Muppet Show è uno dei programmi televisivi più iconici e rivoluzionari della storia dell’intrattenimento. Creato da Jim Henson e andato in onda per la prima volta nel 1976, è un varietà che ha come protagonisti i celebri Muppet, pupazzi dall’aspetto buffo ma dalla personalità sorprendentemente umana. Al centro dello show c’è il teatro di Kermit la Rana, instancabile presentatore alle prese con uno spettacolo sempre sul punto di andare in rovina tra gag surreali, imprevisti e ospiti improbabili. Tra comicità slapstick, satira, musica e citazioni colte, lo show parla contemporaneamente a bambini e adulti. Ogni puntata ospita una celebrità del mondo del cinema, della musica o dello spettacolo, coinvolta in numeri esilaranti e spesso autoironici. Dietro l’apparente leggerezza, lo show ha rivoluzionato il modo di fare televisione, dimostrando che i pupazzi possono essere veicolo di humor intelligente e universale.