40 anni di Pixar, ecco i film d'animazione più emozionanti. FOTO

Buon compleanno Pixar, i più emozionanti film d'animazione per celebrare i 40 anni. FOTO
In occasione delle 40 candeline spente dallo studio di animazione, celebriamo le pellicole che più hanno saputo emozionarci. Ecco una selezione dei titoli più commoventi che raccontano amicizia, crescita, amore e senso della vita, lasciando un segno indelebile in spettatori di ogni età. La quindicina si distingue per intensa forza emotiva, dal capostipite Toy Story fino all'opera che coinvolge particolarmente noi italiani, ossia Luca ambientato in Liguria
A cura di Camilla Sernagiotto