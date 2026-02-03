40 anni di Pixar, ecco i film d'animazione più emozionanti. FOTO

4/17 ©Webphoto

Alla ricerca di Nemo (2003) racconta due viaggi: da una parte quello di Marlin per ritrovare il figlio Nemo rapito dai subacquei, viaggio in cui ogni ostacolo lungo la strada aumenta l’angoscia e la speranza, dall'altra il viaggio del giovane Nemo, avventuroso nonché di formazione (come del resto è qualunque viaggio). Il film è toccante perché esplora l’amore paterno e il coraggio di affrontare l’ignoto per chi amiamo, ma anche tanti altri temi quali la perdita, la collaborazione e l'affetto.

Alla ricerca di Nemo, 20 anni fa usciva il capolavoro della Pixar: le curiosità. FOTO