Luca, ecco il nuovo trailer del film Disney Pixar

Sono online le nuove immagini e il poster del film d'animazione ambientato in Italia. Il titolo sarà disponibile in streaming dal 18 giugno su Disney+ (visibile anche su Sky Q)

Diretto dal candidato all’Academy Award® Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3), il nuovo lungometraggio d’animazione Disney e Pixar Luca sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ dal 18 giugno per tutti gli abbonati. Il film racconta di un’incredibile estate nella città di mare italiana Portorosso, vista attraverso gli occhi di un mostro marino di nome Luca.

Luca, le parole del regista Enrico Casarosa.

“Ho sempre amato ‘Il Gatto e la Volpe’ di Edoardo Bennato, è una canzone con cui sono cresciuto” ha dichiarato il regista Enrico Casarosa. “È un brano degli anni Settanta, quindi di un periodo successivo rispetto alla fine degli anni Cinquanta, inizio anni Sessanta in cui è ambientato il film. Sono però felice di aver fatto questa eccezione perché è una canzone che mi ha sempre trasmesso il senso dello stare insieme, dell’amicizia, e in quest’ottica mi sembra che Luca e Alberto abbiano delle similitudini con il gatto e la volpe, due amici che si cacciano sempre insieme nei guai. Ovviamente il brano parla anche di altro, ma è questo il motivo per cui l’ho scelto, per quel qualcosa di giocoso e divertente. Sono felice che il brano sia presente anche nel trailer, oltre che nel film. Inoltre sono contento di aver potuto inserire nel film un piccolo omaggio a Pinocchio attraverso questa canzone”.