Billy Crystal, la voce dietro il mostro verde Mike Wazowski, ha dato alcuni aggiornamenti sulla serie spinoff di “Monsters, Inc.” (in Italia Monsters & Co.), attesa su Disney Plus di cui ancora non si conosce la data di uscita.

Monsters at Work, le parole di Billy Crystal approfondimento Le migliori serie tv da vedere a gennaio La serie è ambientata sei mesi dopo le vicende del film “Monsters, Inc.” e vede Crystal e John Goodman tornare ai rispettivi ruoli di Mike e Sulley. Parlando con il sito Collider, Crystal ha detto: "Sì, abbiamo girato molti episodi. Siamo stati in pausa a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Ma alcuni sono stati in grado di doppiare da casa e altri hanno registrato in uno studio deserto a Burbank. Essere da solo è stato strano. Ma sì, stiamo progredendo. Non so quando inizieranno ad essere pubblicati gli episodi, ma garantisco che sono davvero belli”.

