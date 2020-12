Da Lightyear a Encanto, i nuovi film d'animazione Pixar e Disney

Ecco i principali film d’animazione annunciati da Disney per il 2021 e 2022. Presente nell’elenco anche “Luca”, film italiano di Enrico Casarosa

Non solo Star Wars e Marvel al centro dell’Investor Day. Gli annunci diffusi da Disney sono stati innumerevoli, coinvolgendo anche progetti relativi al mondo dell’animazione. I Pixar Animation Studios hanno rivelato al pubblico due nuovi film, oltre a “Luca”.

approfondimento Disney, tutti gli annunci dell’Investor Day Quest’ultimo vedrà il buio della sala il prossimo 18 luglio 2021. Un titolo che parla italiano, considerando come l’ambientazione sarà nostrana e la regia affidata a Enrico Casarosa. Un nome a dir poco importante, considerando la sua candidatura agli Oscar per il corto “La luna” del 2012. Al centro della trama vi sarà un giovane immerso nelle atmosfere di un’estate che non dimenticherà mai. Dovrà però fronteggiare un incredibile segreto. Il suo migliore amico è in realtà un mostro marino proveniente da un mondo subacqueo parallelo.

approfondimento Disney, 10 serie TV Star Wars e Marvel Dell’elenco dei nuovi film fa invece parte “Lightyear”. Un titolo che non necessita ulteriori spiegazioni. Sarà infatti totalmente dedicato a Buzz Lightyear, tra i protagonisti della saga di “Toy Story”. Un vero e proprio titolo blockbuster che racconterà le origini del giocattolo. Nella versione originale si registrerà un cambio voce. Non più Tim Allen ma Chris Evans. L’uscita è prevista per il 17 giugno 2022.