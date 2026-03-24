L'attrice australiana si è calata nei panni della sua popostar preferita nella nuova campagna della Chanel 25, borsa lanciata nel 2025. Anche il brano "Come Into My World", che accompagna lo spot, compie venticinque anni

Chanel ha voltato pagina con l'arrivo di Matthieu Blazy alla direzione creativa e tutte le ultime collezioni del brand sono caratterizzate da una nota fresca e contemporanea che, a giudicare dalle file alle boutique dove sono appena arrivate le creazioni della sua prima collezione per il marchio, deve avere intercettato un certo bisogno di spensieratezza e di stile elegante e leggero che, effettivamente, si è visto in passerella a Parigi fin dal debutto dello stilista per la Maison.

Margot Robbie, volto di Chanel e anche testimonial della fragranza N°5 (il cui spot portava la firma di Luca Guadagnino), è ora l'interprete perfetta della Chanel 25, la borsa hobo in pelle trapuntata con la catena intrecciata che il brand ha presentato nel 2025 in vari colori.

La nuova campagna pubblicitaria della borsa gioca molto con la numerologia ed è frutto di altre felici coincidenze.

La prima, e più importante, è l'incontro tra Robbie, star australiana del grande schermo, e Kylie Minogue, regina del pop proveniente dallo stesso continente.

Cosa le unisce? La canzone Come Into My World, hit di Kylie Minogue del 2001, e più precisamente, il videoclip del brano, ispirazione della nuova campagna di Chanel.

L'omaggio al videoclip di Michel Gondry Margot Robbie è una grande fan di Kylie Minogue e il loro incontro, avvenuto sul set per Chanel, è stato diretto da Michel Gondry, regista di cult come Se mi lasci ti cancello e Be Kind Rewind che nel 2002 firmò l'iconico videoclip di Come Into My World di Minogue, singolo di successo legato a Fever, travolgente disco dell'australiana che conteneva singoli come Can't Get You Out of My Head, In Your Eyes e Love at The First Sight.

Il video di Come Into My World diventò un successo ed è ricordato per le atmosfere romantiche e sognanti costruite da Gondry che utilizzò la tecnica del rotoscoping che rese visivamente accattivante il risultato finale.

La stessa tecnica è stata ripresa oggi, a venticinque anni dall'uscita del brano (ancora il 25, numero simbolico in questa campagna), per lo spot di Chanel.

Al posto di Parigi c'è uno studio di Los Angeles (allestito come una strada parigina). Invece di Kylie Minogue c'è Margot Robbie, vestita Chanel da capo a piedi ma con la stessa gioiosa energia della cantante. Nel look, c'è la borsa Chanel 25, naturalmente. Vedi anche Chanel sfila a Parigi. Margot Robbie sfoggia un nuovo taglio

Il cameo della popstar Margot Robbie passeggia, si muove di corsa tra la gente in uno scenario urbano tra sogno e realtà.

La sua immagine si moltiplica all'infinito (molto più di quanto accadeva nel videoclip originale con Minogue) e, alla fine, scompare all'interno di una libreria.

La donna di Chanel del 2026, del resto, è così: frenetica e felice e, soprattutto, vestita con un look molto desiderabile.

Anche nelle foto della campagna della Chanel 25 (di Craig McDean) Robbie si sdoppia e mostra le molte versioni della borsa, che si può portare a mano o a spalla.

Kylie Minogue, la cui voce accompagna lo spot e che compare in carne ed ossa in un cameo dello spot, ha pubblicato le foto del making of della campagna.

Il suo mondo della canzone è adesso anche il mondo di Margot Robbie (e dei fan di Chanel).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CHANEL (@chanelofficial) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie