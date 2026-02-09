Cime Tempestose, i look di Margot Robbie in tema col film. FOTO

4/11 ©Getty

Corsetti, tacchi affilati e abiti col rosso e il nero. Tra gothic chic e romanticismo vittoriano, tutto riletto in chiave contemporanea. Margot Robbie, già maestra di method dressing nella stagione in cui ha fatto di Barbie un successo planetario, ci riprova con Cime Tempestose, facendo della moda da capogiro un veicolo di promozione del film. Jacob Elordi e Charli xcx la seguono a ruota. L'abito in foto è di Mark Gong.

Chalamet biondo omaggia Dylan. I migliori esempi di method dressing sul red carpet. FOTO