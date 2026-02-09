Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cime Tempestose, Margot Robbie regina del method dressing, i look in tema col film. FOTO

Spettacolo fotogallery
11 foto
©Getty

L'attrice australiana, già famosa per i look del press tour di "Barbie", ha dimostrato ancora una volta che la moda può essere per un film uno strumento di promozione più forte delle tradizionali campagne di marketing. Col guardaroba legato a "Cime Tempestose" scelto per i momenti fuori dal set ha acceso la curiosità del pubblico per il lungometraggio sfruttando il fascino dello stile ottocentesco, rivisitato 

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Cime Tempestose, i look di Margot Robbie in tema col film. FOTO

Spettacolo

L'attrice australiana, già famosa per i look del press tour di "Barbie", ha dimostrato ancora una...

11 foto

Super Bowl 2026, i look delle star. FOTO

Spettacolo

Anche la moda ha avuto il suo peso nella notte di spettacolo di Santa Clara. Lo stile sportivo ha...

12 foto

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, miglior ristorante del Gran Sasso

TV Show sky uno

Tra montagne maestose, borghi senza tempo e antiche tradizioni, il Parco Nazionale del Gran...

15 foto

Super Bowl 2026, star sugli spalti: da Pedro Pascal a Jamie Foxx. FOTO

Spettacolo

Domenica 8 febbraio i New England Patriots e i Seattle Seahawks si sono affrontati...

10 foto

Cuori 3, il cast della serie tv con Matteo Martari e Pilar Fogliati

Serie TV

Ambientata nella Torino degli anni Settanta, la serie tv va in onda ogni domenica e lunedì a...

11 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Corrado Nuzzo e Maria Di Biase ospiti a Stories. VIDEO

    Spettacolo

    Insieme nella vita e nel lavoro ma "Totalmente incompatibili" come il titolo dello spettacolo che...

    Bridgerton 4, quando esce la seconda parte e le anticipazioni

    Serie TV

    Con la data del 26 febbraio 2026 ormai segnata sul calendario a caratteri cubitali, i fan della...

    Sanremo 2026, Chiello: "Al Festival perché non avevo niente da fare"

    Fabrizio Basso