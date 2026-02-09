Cime Tempestose, i look di Margot Robbie in tema col film. FOTO

Cime Tempestose, Margot Robbie regina del method dressing, i look in tema col film. FOTO
L'attrice australiana, già famosa per i look del press tour di "Barbie", ha dimostrato ancora una volta che la moda può essere per un film uno strumento di promozione più forte delle tradizionali campagne di marketing. Col guardaroba legato a "Cime Tempestose" scelto per i momenti fuori dal set ha acceso la curiosità del pubblico per il lungometraggio sfruttando il fascino dello stile ottocentesco, rivisitato
A cura di Vittoria Romagnuolo