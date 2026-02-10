Cinema
Cime tempestose raccontato dal cast: tutte le forme di un amore epico
Arriva in sala il 12 febbraio uno dei film più attesi della stagione cinematografica e che segna il ritorno come attrice e produttrice di Margot Robbie dopo la maternità e il successo di “Barbie”. Emerald Fennell dirige “Cime tempestose” in cui troviamo anche Jacob Elordi
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi