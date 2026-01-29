Cime tempestose, primo red carpet con Margot Robbie e Jacob Elordi

Offerte Sky
Cime tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi favolosi sul red carpet a Los Angeles. FOTO

I due divi di Hollywood hanno dato il via in grande stile alla stagione delle anteprime della pellicola di Emeral Fennell che li vede protagonisti sul grade schermo di un amore appassionato e struggente. La première mondiale è stata l'occasione per tirare fuori i corsetti e le gonne ampie dallo stile esuberante ed audace. La teatralità, del resto, è la cifra stilistica del nuovo adattamento del classico di Brontë

A cura di Vittoria Romagnuolo

