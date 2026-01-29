Cime tempestose, primo red carpet con Margot Robbie e Jacob Elordi

4/14 ©Getty

Andrew Mukamal, stylist di Margot Robbie da diverso tempo e ideatore con lei del guardaroba del press tour di Barbie, pellicola che ha consacrato l'attrice come fashion icon, ha coinvolto la Maison Schiaparelli per l'abito su misura realizzato per la première di Los Angeles. Margot Robbie ha detto a Variety che se Cime tempestose fosse un vestito, sarebbe esattamente così: a tinte forti, pieno di contrasti, una combinazione di rosso e nero sfumati, i colori della passione. Il dress, drammatico e teatrale, ha il corsetto di pizzo e la gonna in raso e velluto.

