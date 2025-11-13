Ecco il trailer ufficiale di Cime Tempestose, la nuova e audace rilettura di Emerald Fennell del capolavoro di Emily Brontë con Margot Robbie e Jacob Elordi. Disponibili anche poster e prime immagini. Un progetto ad alto profilo tecnico e artistico, con costumi firmati da Jacqueline Durran e canzoni originali di Charli XCX. Al cinema dal 12 febbraio 2026 con Warner Bros. Pictures.

Cime Tempestose: online il trailer del film di Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi

Disponibili il trailer, i poster e le prime immagini ufficiali di Cime Tempestose, il nuovo film scritto, diretto e prodotto da Emerald Fennell che porta sul grande schermo una delle storie d’amore più iconiche della letteratura ottocentesca. L’uscita nelle sale italiane è fissata per il 12 febbraio 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Una rilettura audace del classico di Emily Brontë

Dopo Una donna promettente e Saltburn, Emerald Fennell torna con una reinterpretazione intensa e visionaria del romanzo di Emily Brontë del 1847. Nel suo Cime Tempestose, la passione proibita tra Cathy e Heathcliff si trasforma in un’ossessione travolgente, sospesa tra desiderio e follia.

A guidare il cast sono Margot Robbie nel ruolo di Cathy e Jacob Elordi in quello di Heathcliff.

Un cast stellare tra Premi Oscar e BAFTA

Il film riunisce interpreti premiati e volti emergenti:

Hong Chau (candidata all’Oscar)

Shazad Latif

Alison Oliver

Martin Clunes (vincitore BAFTA)

Ewan Mitchell

Una squadra che promette un approccio emotivamente intenso e contemporaneo al romanzo di Brontë.

Il team creativo: eccellenze dietro la macchina da presa

Fennell ritrova i suoi collaboratori d’elezione, costruendo un comparto tecnico di altissimo livello:

Linus Sandgren , direttore della fotografia (Oscar e BAFTA)

Suzie Davies , scenografa (candidata a Oscar e BAFTA)

Victoria Boydell , montatrice (candidata BAFTA)

Kharmel Cochrane , direttrice del casting pluripremiata

Anthony Willis , compositore (candidato BAFTA)

Jacqueline Durran, costumista (Oscar e BAFTA)

La colonna sonora includerà canzoni originali di Charli XCX, ulteriore segno della volontà di Fennell di rendere il racconto vibrante e moderno.

Produzione e distribuzione

Warner Bros. Pictures e MRC presentano una produzione Lie Still & LuckyChap Entertainment. Oltre alla regia, Emerald Fennell firma la sceneggiatura e produce il film insieme a Josey McNamara e Margot Robbie. Tom Ackerley e Sara Desmond sono produttori esecutivi.